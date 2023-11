Mielenterveystuen merkityksen ymmärtäminen yliopistoissa

Tragedia iski New Hampshiren yliopiston yhteisöön, kun he surivat sunnuntaina itsemurhaan kuolleen opiskelijan menetystä. Opiskelija, nuorempi Peter T. Paul College of Business and Economicsissa, kuvaili koulun virkamiehet uskolliseksi ja hyväsydämiseksi ystäväksi, jolla oli myönteinen vaikutus UNH-yhteisöön. Kampusyhteisö vaikuttaa erityisen paljon, kun opiskelijat valmistautuvat lähtemään kiitospäivän tauolle tällä viikolla.

Tämän tuhoisan tapahtuman jälkimainingeissa UNH:n presidentti James W. Dean Jr. korosti, kuinka tärkeää on tukea mahdollisesti surevia opiskelijoita. Hän rohkaisi tiedekuntaa olemaan tietoinen siitä surusta, jota monet opiskelijat saattavat kokea, ja tarjoamaan joustavuutta akateemisten vastuiden suhteen. Yliopisto on yhteydessä opiskelijan perheeseen ja tiedottaa muistotilaisuudesta aikanaan.

Durhamin poliisiosaston päällikkö Rene Kelley vahvisti kuoleman itsemurhana ja vakuutti, ettei epäilty rikosta. Tutkinta on kesken.

Tällaisina aikoina tuen ja neuvonnan tarve tiedostetaan, että yliopiston psykologiset ja neuvontapalvelut sekä henkilöstön avustusohjelma ovat opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan käytettävissä. On ratkaisevan tärkeää, että ihmiset ottavat yhteyttä ja hakevat apua, jos he tuntevat surua tai surua.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K: Kuinka opiskelijat voivat ottaa yhteyttä UNH:n psykologisiin ja neuvontapalveluihin?

V: Opiskelijat voivat pyytää tukea psykologisista ja neuvontapalveluista numerosta (603) 862-2090.

K: Kuinka henkilökunta ja tiedekunnat pääsevät UNH:n työntekijöiden avustusohjelmaan?

V: Työntekijöiden avustusohjelma on tavoitettavissa suoraan numerosta (800) 424-1749.

K: Onko kansallisia kriisipuhelinpalveluita saatavilla välitöntä tukea varten?

V: Kyllä, National Alliance on Mental Illness (NAMI) vihjelinjaan voi ottaa yhteyttä numerossa 800-950-NAMI (6264), National Suicide Prevention Lifelineiin numerossa 800-273-TALK (8255) ja National Crisis Line -palveluun numerossa 1- 833-710-6477. Nämä kriisilinjat tarjoavat välitöntä tukea ja ohjausta apua tarvitseville.