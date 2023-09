Under The Waves: Syvänmeren koti kronisella surulla

Videopeli Under The Waves vie pelaajat epätoivon syvyyksiin heidän tutkiessaan Stan-nimisen syvänmeren sukeltajan elämää. Quantic Dreamin julkaisema peli antaa synkän sävyn heti alusta lähtien ja korostaa meren ja surun metaforista yhteyttä. Kun pelaajat navigoivat pimeässä ja sumuisessa syvyydessä pienessä sukellusveneessä, he eivät voi olla ajattelematta omaa suruaan. Kuitenkin tämän kroonisen surun keskellä yksi näkökohta erottuu – Stanin vedenalaiset asuintilat.

Stanin asuintila on yllättävän kodikas ja hyvin kalustettu. Peli esittelee hänen kapselikotiaan, jossa on kokolattiamatto, hyllyt ja jopa kirjanurkkaus. Tässä pienessä vedenalaisessa asunnossa on enemmän neliömetriä ja säilytystilaa kuin monissa todellisissa kodeissa. Tilava kylpyhuone, laaja keittiö, jossa on sisäänrakennettu tv ja akvaario, ja mukava futon ikkunan vieressä, on vaikea olla kateellinen Stanin asumisjärjestelyistä.

Vaikka suruun uppoutuneella hahmolla voi tuntua oudolta, että hänellä on niin mukava ja mukava koti, se on temaattisesti järkevää. Stanin elintila toimii turvapaikkana päivän jälkeen, jonka hän vietti kohdatessaan painajaisia ​​suuressa, sinisessä tyhjiössä. Kerman ja oranssin värien sekoitus 70-luvun retrotyyliin luo rauhoittavan tunnelman, joka on kontrasti ulkopuolisen pimeyden kanssa. Stanin henkiselle hyvinvoinnille on tärkeää, että hänen elintilansa tuntuu turvalliselta, varsinkin kun otetaan huomioon painajaiset, joita hän kärsii.

Huolimatta Stanin vedenalaisen asuinpaikan houkuttelevasta luonteesta, on tärkeää tunnustaa asuntokriisi, jota monet kohtaavat todellisessa maailmassa. Pelin esitys halutusta ja mukavasta kodista vain vahvistaa eroa virtuaalisten ja todellisten elämäntilanteiden välillä. Maailmassa, jossa jopa epätoivon syvissä kuvitteellisilla hahmoilla on mukavammat kodit kuin joillakin ihmisillä, se on jyrkkä muistutus asumisen nykytilasta.

