Kaikkien aikojen viisi parasta rahaa tienaavaa GTA-verkkoryöstöä

By

Raha on ratkaisevan tärkeä Grand Theft Auto (GTA) Onlinessa, ja ryöstöt ovat yksi nopeimmista ja kannattavimmista tavoista ansaita miljoonia. Tässä artikkelissa tutkimme viittä parasta rahaa tuottavaa GTA Online -ryöstöä:

5) Bogdan-ongelma: Tämä ryöstö on osa Doomsday Heist -toimia ja vaatii kahdesta neljään pelaajaa. Yhden joukkueen on soluttauduttava sukellusveneeseen, kun taas toinen tarjoaa suojan GTA Onlinen Mammoth Avengerin avulla. Bogdan-ongelman voitto on noin 1,425,000 XNUMX XNUMX dollaria normaalilla vaikeusasteella.

4) Tyynenmeren standardityö: Tämä klassinen pankkiryöstöskenaario esiteltiin vuonna 2015. Se vaatii neljä pelaajaa ja sisältää riskitilanteita ja taisteluita kilpailevien ryöstöryhmien kanssa. Palkka The Pacific Standard Jobista on 750,000 1,500,000 dollaria Easyssä, 1,875,000 XNUMX XNUMX dollaria Normaalissa ja XNUMX XNUMX XNUMX dollaria Hardissa.

3) Tuomiopäivän skenaario: Yhtenä The Doomsday Heistin osista tämän ryöstön voi suorittaa kahdesta neljään pelaajaa. Vaikka se on pitkä, se tarjoaa 1,800,000 2,250,000 XNUMX dollarin voiton normaalista vaikeudesta ja XNUMX XNUMX XNUMX dollaria kovasta vaikeudesta.

2) Diamond Casino Ryöstö: Tämä ryöstö, joka lisättiin vuoden 2019 lopulla, vaatii pelaajien perustamaan pelihallin. Se tarjoaa kolme lähestymistapaa: Silent and Sneaky, Big Con tai Aggressive. Suurin voitto, 3,619,000 XNUMX XNUMX dollaria, voidaan ansaita ryöstämällä timantteja kovalla vaikeusasteella.

1) Cayo Perico Heist: Toisin kuin muut, tämä ryöstö voidaan soittaa yksin. Se tapahtuu Cayo Pericon saarella ja vaatii Diamond Casino Penthousen ja Kosatka-sukellusveneen. Ensisijainen voitto riippuu kohteesta, ja Panther Statue tarjoaa 4,089,152 XNUMX XNUMX dollaria Hard-vaikeusasteella.

Nämä ryöstöt tarjoavat pelaajille tuottoisia mahdollisuuksia kerätä varallisuutta GTA Onlinessa. Lähde: Pelin sisäinen tieto ja kokemus.