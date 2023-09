Xbox Digital Broadcast palaa Tokyo Game Show 2023:een

By

Odotettu Xbox Digital Broadcast palaa Tokyo Game Show -tapahtumaan 21. syyskuuta. Tämä vuosittainen tapahtuma toimii alustana Xboxille ja Bethesda Softworksille, jotka voivat tarjota päivityksiä peleihinsä ja esitellä monipuolista kokoelmaa Japanin ja Japanin tekijöiltä. Aasiassa.

Lisäksi Xbox ilmoittaa uusista lisäyksistä jatkuvasti laajenevaan Xbox Game Pass -kirjastoonsa, joka tarjoaa laajan valikoiman sisältöä tiimeiltä kaikkialta Aasiasta. Tämä uutinen innostaa varmasti faneja, jotka haluavat löytää uusia pelikokemuksia.

Lähetys on katsojien nähtävissä Tokyo Game Shown virallisella YouTube-kanavalla sekä tietyillä Xboxin sosiaalisilla kanavilla. Se esitetään eri kielillä, mukaan lukien japani, englanti, korea, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, malaiji, thai, vietnam, indonesia, ranska, saksa ja kastilian espanja. Lisäksi lähetys sisältää japanin viittomakielen (JSL), australialaisen viittomakielen (AusLan) ja äänikuvaukset sekä japaniksi että englanniksi.

Xbox on myös suunnitellut tämän vuoden Tokyo Game Shown visuaalista huolellisuutta. Kuvissa yhdistyvät Xbox- ja japanilainen ikonografia, ja mukana on Xbox Nexus, Xbox Series X -konsoli, Maneki-neko (kutsuva kissa), Fuji-vuori, kosmoksen kukkia ja japanilainen lyhty. Onnensymbolin, Maneki-nekon esittelyn tavoitteena on tuoda onnea kaikille tapahtumaan virittyville pelaajille.

Xbox tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden japanilaisille faneille, jotka osallistuvat Makuhari Messen fyysiseen tapahtumaan. Phil Spencer ja Sarah Bond isännöivät live-istunnon, ja fanit voivat hakea ilmaisia ​​lippuja IGN Japanin verkkosivuston tai Twitter-tilin kautta.

Tokyo Game Show 2023 lupaa juhlistaa Xbox-alustalle kehitettyjä merkittäviä pelejä. Pelaajat Japanista, Aasiasta ja ympäri maailmaa odottavat innolla tapahtumaa, joka esittelee viimeisimmät päivitykset ja jännittäviä ilmoituksia. Lisätietoja aikataulusta ja yksityiskohdista löytyy viralliselta Tokyo Game Show -sivustolta.

Nimi: Xbox Digital Broadcast palaa Tokyo Game Show 2023 -tapahtumaan

Lähde: Xbox News

Määritelmät:

– Tokyo Game Show: Vuotuinen videopelikongressi Tokiossa, Japanissa.

– Xbox Game Pass: Tilauspalvelu, joka antaa pääsyn pelikirjastoon Xbox-konsoleille ja PC:lle.

– Bethesda Softworks: Videopelien julkaisija, joka tunnetaan suosituista peleistä, kuten The Elder Scrolls ja Fallout.

– Maneki-neko: Tunnetaan myös kutsuvana kissana. Se on yleinen japanilainen hahmo, jonka uskotaan tuovan onnea ja onnea.

– Makuhari Messe: Japanin Chibassa sijaitseva kongressikeskus, jossa järjestetään Tokyo Game Show.

– IGN Japan: Suositun videopelisivuston IGN:n japanilainen osasto.