Titan Armyn edulliset pelinäytöt: Pelin vaihtaja kilpailukykyisille pelaajille

Etsitkö edullista pelinäyttöä, joka ei tingi suorituskyvystä? Kiinalainen näyttövalmistaja Titan Army on valloittanut pelimaailman erittäin kilpailukykyisillä näytöillä, joiden hinta on alle 300 dollaria. Aiemmin vain AliExpressin kaltaisten myyntipisteiden kautta saatavilla Titan Army on virallisesti päässyt Yhdysvaltojen markkinoille tarjoamalla tuotteitaan Amazonissa, mikä parantaa merkittävästi amerikkalaisten pelaajien saatavuutta.

Vaikka Titan Armyn kolmesta poikkeuksellisesta näytöstä on raportoitu, olemme havainneet Amazonista kaksi näistä näytöistä, jotka erottuvat joukosta. Sukellaanpa näiden merkittävien pelimonitorien yksityiskohtiin:

Titan Army N32SQ Plus sisältää 32 tuuman VA-paneelin, jonka resoluutio on 1440p ja vaikuttava 144 Hz:n virkistystaajuus. Se on suunniteltu pelaajia ajatellen, ja siinä on 95-prosenttinen DCI-P3-värialue ja se tukee FreeSync Premiumia (myös G-Sync-yhteensopiva). Kilpailukykyiseen 299 dollariin hinnoiteltu näyttö tarjoaa jopa kupongin, joka alentaa entisestään sen kustannuksia.

Niille, jotka etsivät suurempaa paneelia, Titan Army P27A2R saattaa olla täydellinen valinta. Siinä on 27 tuuman IPS-paneeli, joka tarjoaa myös 1440p-resoluution ja korkeamman 180 Hz:n virkistystaajuuden. Tämä näyttö on varustettu 95-prosenttisella DCI-P3-peitolla, selkeällä FreeSync- ja G-Sync-yhteensopivuudella, joten se tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn. Kuten sen vastine, sillä on 299 dollarin hintalappu, ja lisäkuponki on saatavilla rajoitetun ajan.

Molemmat näytöt ovat saavuttaneet suosiota peliyhteisössä ja myydään nopeasti. Varmistaaksesi, että varmistat yhden näistä vaikuttavista näytöistä, suosittelemme hyödyntämään nykyisen 40 dollarin kupongin ja tekemään ostoksesi nopeasti.

FAQ:

K: Ovatko Titan Army -näytöt luotettavia?

V: Titan Armyn näytöt ovat saaneet positiivista palautetta pelaajilta, mikä osoittaa niiden luotettavuuden ja vastaavan mainostetun suorituskyvyn. Jos kuitenkin pidät enemmän vakiintuneesta tuotemerkistä, kuten LG tai Samsung, ne tarjoavat usein paremman takuutuen ja laadunvarmistuksen.

K: Onko Titan Army -näytöille vaihtoehtoisia vaihtoehtoja?

V: Jos haluat vaihtoehtoja tunnetuilta tuotemerkeiltä, ​​LG ja Samsung tarjoavat kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, jotka kilpailevat Titan Armyn tarjousten kanssa. Esimerkiksi Samsung Odyssey G32A, jonka hinta on 219 dollaria, on ollut markkinoilla noin vuoden. LG 32GN63T-B, jonka hinta on 278 dollaria, tarjoaa samanlaiset tekniset tiedot, kuten 32 tuuman koon, 1440p-resoluution, 165 Hz:n virkistystaajuuden, HDR10- ja G-Sync-yhteensopivan sertifikaatin. Saatavilla on myös pienempiä 27 tuuman näyttöjä.

Lähde: TechPowerUp