Accelerating Times Media Group laajenee Etelä-Kaliforniaan ostamalla Acorn-sanomalehtiä

Times Media Group (TMG) on ilmoittanut laajentuvansa Etelä-Kaliforniaan ostamalla Acorn Newspapersin, arvostetun uutisbrändin, joka palvelee yli 340,000 XNUMX lukijaa Länsi-Los Angelesissa ja Itä-Venturan maakunnissa. Kauppa sisältää viiden viikoittaisen lehden hankinnan, mukaan lukien Acorn of Agoura Hills, Moorpark Acorn, Simi Valley Acorn, Camarillo Acorn ja Thousand Oaks Acorn sekä useita täydentäviä julkaisuja ja niihin liittyviä verkkosivustoja.

TMG:n perustaja ja presidentti Steve Strickbine ilmaisi innostuksensa hankinnasta ja totesi: "Tämä on loistava päivä sekä Times Media Groupille että Acorn Newspapersille." Hän ylisti Jim ja Lisa Rulen työtä, pari, joka rakensi Acorn Newspapersista luotetun yhteisön uutisbrändin, joka tunnetaan poikkeuksellisesta kattavuudestaan ​​ja arvostaan ​​mainostajille.

Acorn Newspapersin hankinta on linjassa TMG:n sitoumuksen kanssa tarjota yhteisöille tarkkoja ja totuudenmukaisia ​​paikallisia uutisia ja tietoja. Tämä liike vahvistaa entisestään TMG:n läsnäoloa Etelä-Kaliforniassa, kun Acorn Newspapers liittyy TMG:n muihin yhteisön uutiskiinteistöihin alueella, mukaan lukien Pasadena Weekly, LA Downtown News, The Argonaut Santa Monicassa, Ventura County Reporter ja äskettäin hankittu Picket Fence Media.

Jim ja Lisa Rule, Acorn Newspapersin nykyiset omistajat, ilmaisivat luottamuksensa TMG:n johtajuuteen. Yhteisessä lausunnossaan he sanoivat: "Vaikka soihdun välittäminen ei ole koskaan helppoa, luotamme Acorn Newspapersin valoisaan tulevaisuuteen Steve Strickbinen johdolla." He ilmaisivat ylpeyden siitä, että he ovat vaalineet julkaisuja ja uskoneet niiden perinnön TMG:lle, yritykselle, joka jakaa intohimonsa hyperpaikalliseen journalismiin ja syviin yhteisöllisiin siteisiin.

Julkaisut jatkavat toimintaansa nykyisistä toimistoistaan ​​Agoura Hillsissä ja Camarillossa. Strickbine on ilmaissut sitoutuneensa puolustamaan korkealaatuista journalismia ja rehellisyyttä, josta Acorn Newspapers tunnetaan, ja totesi: "Minulle on kunnia, että he valitsivat Times Media Groupin seuraajaksi viemään tätä vaippaa eteenpäin."

Steve Strickbinen vuonna 1997 perustama Times Media Group omistaa ja ylläpitää yli 40 julkaisua Arizonassa ja Etelä-Kaliforniassa. TMG:n portfolio sisältää yli 25 viikoittaista yhteisösanomalehteä ja kumppanisivustoa sekä AZ Integrated Media, mediajakelu- ja kustantajayhtiö.

