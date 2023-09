Venmo-käyttäjät raportoivat katkoksista ja maksuongelmista

By

Tuhannet Venmon käyttäjät ovat viime aikoina kokeneet ongelmia sovelluksen kanssa, mukaan lukien maksuihin ja varojen siirtoihin liittyviä ongelmia. Raportit näistä ongelmista olivat huipussaan tänään klo 10.30 ET, ja monet käyttäjät valittivat, että sovellus ei toimi kunnolla ja että maksut eivät sujuneet. Venmo ei ole virallisesti käsitellyt ongelmaa tai toimittanut päivityksiä sosiaalisessa mediassa.

Käyttäjät ovat käyttäneet Twitterin kaltaisia ​​alustoja ilmaistakseen turhautumisensa Venmoon. Jotkut henkilöt ovat ilmoittaneet, että heidän sovelluksensa saldot eivät päivity, mikä aiheuttaa hämmennystä ja huolta. Toiset ovat valittaneet siitä, etteivät he pääse käsiksi rahoihinsa, mikä on aiheuttanut haittoja, kuten turhia kauppamatkoja. Venmon asiakaspalvelua on ollut vaikea tavoittaa, mikä pahentaa turhautumista.

Vaikka Downdetectorin raporttien määrä on vähentynyt, ja tällä hetkellä niitä on jäljellä noin 400, ongelmat näyttävät olevan ratkaistu useimpien käyttäjien kohdalla. On kuitenkin tärkeää huomata, että Venmolta ei ole saatu virallista vahvistusta tai lausuntoa katkosta.

Downdetectorin toimittama Pohjois-Amerikan seisokkikartta osoittaa, että eniten kärsineet alueet ovat hajallaan ympäri Yhdysvaltoja. Samaan aikaan kaavio, joka esittää raportoituja ongelmia viimeisen tunnin aikana, osoittaa nousevan trendin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Venmon käyttäjät ovat kokeneet palvelussa häiriöitä, kuten maksuhäiriöitä ja sovellusten toimintahäiriöitä. Monet ovat ilmaisseet valituksensa eri alustoilla etsiessään apua ja ratkaisua. Venmo ei ole vielä antanut virallisia selityksiä tai päivityksiä tilanteesta.

Lähteet:

– Alasilmaisin (katkosten lämpökartta, useimmat raportoidut ongelmat ja katkoskaavio)