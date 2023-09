Säästä Xbox Series X/S -langattomasta ohjaimesta ladattavalla akulla

Jos olet kyllästynyt vaihtamaan jatkuvasti paristoja pelaamisen aikana, Argosilla on sinulle tarjous. Xbox Series X/S -langaton ohjain ladattavalla akulla on tällä hetkellä myynnissä hintaan 59.99 £, mikä säästää 15 puntaa tavallisesta 74.99 punnan pyyntihinnasta. Tässä ohjaimessa on ladattava akku, joka tarjoaa jopa 30 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella ja joka voidaan ladata uudelleen pelaamisen aikana.

Ladattavan akun käyttömukavuuden lisäksi tämä Xbox Remix -erikoisversio on myös ympäristöystävällinen. Se on valmistettu kierrätetyistä hartseista, kuten CD-levyistä, muovisista vesikannuista ja auton ajovalojen suojuksista. Microsoft on myös sisällyttänyt mekaanisesti kierrätettyjä osia vanhojen Xbox One -sukupolven ohjaimien kestävyydestä tai suorituskyvystä tinkimättä.

Xbox Remix -ohjaimen suunnittelu on saanut inspiraationsa Tyynenmeren luoteismetsästä, ja sen värit heijastavat Microsoftin kotivaltion Washingtonin luonnon kauneutta. Vaikka sen hinta on hieman korkeampi kuin tavallisella langattomalla Xbox-ohjaimella, tämä sopimus eliminoi tämän eron ja antaa sinulle mahdollisuuden saada ladattavalla akulla varustetun Xbox Series X/S -ohjaimen alennettuun hintaan 59.99 puntaa.

