FiiO julkaisee KB3:n: Näppäimistön, jossa on sisäänrakennettu DAC ja kuulokevahvistin

Tunnettu audiobrändi FiiO on julkistanut uusimman innovaationsa: KB3:n, mekaanisen näppäimistön, joka on varustettu sisäänrakennetulla digitaali-analogiamuuntimella (DAC) ja kuulokevahvistimella. KB3 pyrkii tarjoamaan käyttäjille erinomaisen äänikokemuksen verrattuna perinteisiin 3.5 mm:n kuulokeliitäntöihin pöytätietokoneissa ja kannettavissa tietokoneissa.

Integroimalla DAC:n ja kuulokevahvistimen suoraan näppäimistöön, FiiO eliminoi erillisten laitteiden tarpeen, jotka tukkivat työtilaa. Tämä tarkoittaa, ettei sinun tarvitse enää sotkeutua kuulokekaapeleihin tai ulkoisiin DAC:eihin ja vahvistimiin. FiiO:n audiotekniikan asiantuntemuksella KB3 lupaa korkealaatuista äänentoistoa.

KB3:n ääniominaisuudet ovat vaikuttavia. Siinä on kaksi Cirrus Logic CS43131 DAC:ta, jotka tukevat jopa 32-bittistä/384kHz- ja DSD256-ääniformaatteja. Tavallisen 3.5 mm:n kuulokeliitännän lisäksi näppäimistö tarjoaa myös 4.4 mm:n tasapainotetun ulostulon, joka tarjoaa enemmän ääniliitäntöjä. Tom's Hardwaren mukaan KB3:n ääniominaisuudet kilpailevat FiiO:n 80 dollarin KA13-kuulokevahvistimesta.

Näppäimistö itsessään tarjoaa poikkeuksellisia ominaisuuksia äänentoistonsa lisäksi. Se on tiivisteasennettu ja siinä on hot-swap-kytkimet, jotka mahdollistavat helpon kytkimien vaihtamisen ilman juottamista. KB3 on yhteensopiva sekä Mac- että Windows-järjestelmien kanssa ja tukee RGB-valoa. Se tukee myös suosittua VIA-määritysohjelmistoa, mikä parantaa mukautusvaihtoehtoja. Kompakti 75 prosentin asettelu, joka muistuttaa kannettavien näppäimistöjä, lisää entisestään sen vetovoimaa. Lisäksi äänenvoimakkuuden säädin sijaitsee kätevästi näppäimistön oikeassa yläkulmassa.

Vaikka kuulokeliitännän integrointi näppäimistöön ei ole täysin uutta, FiiO:n lähestymistapa käsittelee mahdollisia äänihäiriöongelmia käyttämällä sisäänrakennettua DAC:ia muuntamaan tietokoneesta tulevan digitaalisen äänisignaalin. Tämä lähestymistapa on samanlainen kuin Moondrop Dash, toinen viimeaikainen näppäimistö, jossa on sisäänrakennettu kuulokeliitäntä.

KB3 on ostettavissa AliExpressistä. Asiakkaat voivat valita barebone-vaihtoehdon ilman kytkimiä tai näppäimiä hintaan 129.99 dollaria tai täysin kootun mallin välillä 149.99 dollaria. FiiO tarjoaa myös langattoman version näppäimistöstä, jonka hinta on 129.99 dollaria täysin kootulle mallille, mutta tästä versiosta puuttuu langallisen version innovatiiviset ääniominaisuudet.

FAQ:

1. Mikä tekee FiiO KB3:sta ainutlaatuisen?

FiiO KB3 erottuu edukseen sisäänrakennetun DAC:n ja kuulokevahvistimen integroinnin ansiosta, mikä tarjoaa paremman äänenlaadun verrattuna tavallisiin 3.5 mm kuulokeliitäntään.

2. Mitkä ovat KB3:n äänivaatimukset?

KB3:ssa on kaksi Cirrus Logic CS43131 DAC:ta, jotka tukevat jopa 32-bittistä/384kHz- ja DSD256-ääniformaatteja.

3. Voidaanko KB3 mukauttaa?

Kyllä, KB3 tukee RGB-valoa ja on yhteensopiva suositun VIA-konfigurointiohjelmiston kanssa, mikä mahdollistaa mukauttamisvaihtoehdot.

4. Onko KB3 saatavana langattomana näppäimistönä?

Kyllä, FiiO tarjoaa langattoman version KB3:sta, mutta se ei sisällä langallisessa versiossa olevia innovatiivisia ääniominaisuuksia.