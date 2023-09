Räätälöityjen Porschejen huumaava maailma: Matka autotaiteellisuuteen

Äskettäisessä videossa Dennis Collins sukeltaa räätälöityjen Porschejen innostavaan maailmaan, jonka on kaivertanut kuuluisa japanilainen käsityöläinen Akira Nakai, RWB-merkin takana oleva nero. Tämä ei ole tyypillinen mukauttaminen; nämä 911:t ovat todella ainutlaatuisia luomuksia, jotka kuljettavat sinut ajoneuvovalhallaan.

Collins vie meidät lumoavalle matkalle laajan laitoksen läpi, jota johtaa Stuart Singer, automaailman pitkäaikainen kumppani. Video esittelee kunnioitusta herättävää Pandora One Porsche 911:tä, autoa, joka on niin poikkeuksellinen, että näyttää siltä, ​​​​että sen olisivat kuvanneet auton virityksen jumalat. Sen syvän sininen maali on valtamerta muistuttava kiiltävä laatu, jota täydentävät näyttävät pronssisävyiset pyörät. Pièce de résistance on valaistu RWB-kirjain monumentaalisessa ankanpyrstöspoilerissa, luova kosketus Singerin kaupasta.

Tämän upean pedon vieressä seisoo Porsche, joka on koristeltu kiehtovalla merenvaahdonvihreällä sävyllä ja kutsuu meidät katsomaan valtameren sielua. Vaikka se näkyy videolla vain hetkellisesti, se paljastaa murtuneet takalokasuojat ja rohkeasti puuttuvan takapuskurin. Kuten myyttinen olento, se ilmestyy ja katoaa jättäen pysyvän vaikutuksen.

Jotkut puristit saattavat tyrmistyä ajatuksesta muuttaa rakastettuja 911-autojaan, ja jopa Singer tunnustaa Porsche-yhteisön jakautumisen RWB-muokkauksista. Kaikki skeptisyys kuitenkin hälvenee, kun näen Nakain, joka tunnetaan hellästi nimellä Nakai-san, soveltavan taikuuttaan. Kun näemme hänen lisäävän viimeiset siveltimen vedot huolellisesti lattialla istuessaan, käy selväksi, että tämä ei ole vain yksi räätälöity työ; se on autoalan taidetta parhaimmillaan.

Nakain matka Japanin kilparadoilta näiden saksalaisten oriiden muuttamiseen on lähes runollinen. Aluksi Toyota Corolla AE86:n huomattavista kunnostuksista hän löysi todellisen kutsumuksensa autojen virittämisestä ja lopulta kiehtoi Porsche 911:n, erityisesti 930-, 964- ja 993-mallien, houkuttelevuutta. Näiden RWB Porschejen monimutkaisuus on aivan upeita ja ylittää vaatimattoman "uskomattoman" kuvauksen.

Mutta siinä ei vielä kaikki. Videolla nähdään kulissien taakse Collinsin Ferrari Testarossa, joka käy läpi omaa muodonmuutostaan ​​Singerin kaupassa. Alustan riisumisesta puskurin kunnostamiseen ja ilmastointilaitteen elvyttämiseen, mikä vaati sekä moottorin että kojelaudan poistamista, Collins tarjoaa intiimin kurkistuksen ikonisen 1980-luvun italialaisen superauton nuorentamisprosessiin. Keskimääräinen myyntihinta on noin 150,000 XNUMX dollaria, joten tällaisen mestariteoksen omistaminen ei ole vain unelma, vaan joillekin saavutettavissa oleva todellisuus.

Olitpa Porsche-harrastaja tai italialaisen tyylin ystävä, tämä video tarjoaa pääsyn autoteollisuuden ihmeiden ylevään maailmaan. Dennis Collins tarjoaa enemmän kuin pelkän videon; se on kutsu valtakuntaan, jossa insinööritaito ylittää taiteen. Valmistaudu räätälöityjen Porschejen huumaavaan kauneuteen ja niiden luomiseen liittyvään taiteellisuuteen.

Lähteet: Motorious