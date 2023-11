Maingear esittelee tehokkaat valmiiksi rakennetut työasemat ammattilaisille

By

Maingear, johtava räätälöity PC-rakentaja, on juuri julkaissut uuden Pro WS -sarjansa, kokoelman huippuluokan esirakennettuja järjestelmiä, jotka on suunniteltu erityisesti ammattilaisille eri toimialoilla. Nämä työasemat keskittyvät tarjoamaan ylivertaista suorituskykyä, ja ne on tarkoitettu pelikehittäjille, valokuvaeditoreille, graafisille suunnittelijoille, videokuvaajille, 3D-renderöijille, musiikin tuottajille, CAD-insinööreille, datatieteilijöille ja tekoälyn/koneoppimisen kehittäjille.

Pro WS -sarja tarjoaa kolme erilaista työasemavaihtoehtoa, jotka voidaan räätälöidä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Erottuva ominaisuus on yhteensopivuus äskettäin julkaistujen Threadripper 7000 -suorittimien kanssa, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää huippuluokan prosessointitehoa.

Aloitustason vaihtoehto, Pro WS, on vakiona keskitornissa Fractal Designin pohjoisen keskitornin rungolla. Sen tyylikkäät puuviimeistelypaneelit edessä tarjoavat tyylikkään ilmeen. Pro WS voidaan varustaa uusimmilla Intel Core- tai AMD Ryzen -suorittimilla ja kahdella Nvidia RTX 6000 -grafiikkasuorittimella, mikä takaa poikkeuksellisen näytönohjaimen. Noctua hoitaa jäähdytyksen asiantuntevasti, ja muistivaihtoehdot kasvavat huikeaan 128 Gt DDR5:een. Tallennusvaihtoehtoja ovat Samsung 990 NVMe SSD- tai Seagate IronWolf -kiintolevyt, joissa on laaja valikoima kapasiteettia. Pro WS:ssä on myös 1600 watin virtalähde ja useita käyttöjärjestelmävaihtoehtoja.

Niille, jotka tarvitsevat vielä enemmän tehoa, Maingear tarjoaa Pro WS Max- ja Pro RS -työasemat. Pro WS Max, joka sisältyy tilavaan Define 7 XL -runkoon, tarjoaa äärimmäisiä suorituskykyominaisuuksia. Pro RS, jossa on 4U telinekiinnitys, on rakennettu Silverstone RM44 -runkoon, mikä tarjoaa parannettuja laajennusvaihtoehtoja.

Sekä Pro WS Max- että Pro RS -työasemat tukevat laajaa valikoimaa suorittimia, mukaan lukien Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper ja AMD Ryzen Threadripper Pro tinkimättömän prosessointitehon takaamiseksi. Nämä työasemat tarjoavat myös poikkeuksellisia grafiikkaominaisuuksia, joihin mahtuu useita Nvidia A4000-, A5000- tai RTX 6000 -grafiikkasuorittimia. Noctuan jäähdytysratkaisut takaavat tehokkaat lämpölaitteet, ja muistikapasiteetti voi olla jopa vaikuttava 256 Gt DDR5. Tallennusvaihtoehdot heijastavat Pro WS:n vastaavia, ja työasemissa on samat 1600 watin virtalähde ja käyttöjärjestelmävalinnat.

Vaikka Pro WS -sarjan hintatietoja ei ole vielä julkaistu, Maingear tarjoaa virallisella verkkosivustollaan konfiguraattorin, jonka avulla käyttäjät voivat mukauttaa työasemansa mieltymyksiensä ja vaatimustensa mukaan.

UKK

1. Voinko mukauttaa Maingearin Pro WS -työasemien komponentteja?

Kyllä, Maingear tarjoaa mukautusvaihtoehtoja Pro WS -sarjalleen. Käyttäjät voivat valita haluamansa CPU:n, GPU:n, muistikapasiteetin, tallennusratkaisun ja käyttöjärjestelmän.

2. Mikä on Maingearin Pro WS -työasemien takuu?

Pro WS -työasemilla on vakiona 2 vuoden Pro Solutions -takuu. Käyttäjillä on myös mahdollisuus päivittää 3 vuoden takuu pidennettyä kattavuutta varten.

3. Soveltuvatko nämä työasemat kaikkien alojen ammattilaisille?

Kyllä, Pro WS -sarja on suunniteltu palvelemaan ammattilaisia ​​eri toimialoilla, mukaan lukien pelikehitys, valokuvien muokkaus, graafinen suunnittelu, videokuvaus, 3D-renderöinti, musiikin tuotanto, CAD-tekniikka, datatiede ja tekoäly/koneoppimisen kehitys.

4. Kuinka voin ostaa Maingear Pro WS -työaseman?

Maingearin Pro WS -työasemat voi ostaa suoraan Maingearin viralliselta verkkosivustolta. Käyttäjät voivat muokata työasemiaan konfiguraattorin avulla ennen oston tekemistä.