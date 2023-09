Rangaistuksen vaikutus opiskelijoiden käyttäytymiseen: siirtyminen pois perinteisistä lähestymistavoista

By

Luokkahuoneessa rankaiseminen on usein opiskelijoiden keskuudessa esiin nouseva aihe. Sen paikka koulutuksessa on kuitenkin erittäin kyseenalainen, varsinkin kun se tuskin näkyy Opetushuollon lautakunnan ohjeissa. Näissä ohjeissa suositeltu termi on "seuraamus", joka kattaa joukon konnotaatioita, mukaan lukien positiiviset interventiot ja kannustimet. Näiden ohjeiden todellinen henki, joka korostaa molempia osapuolia kunnioittavia oppilaiden ja opettajien välistä suhdetta, vaatii enemmän huomiota ja edistämistä kouluissa.

Vastuu positiivisen suhteen luomisesta ja ylläpitämisestä opiskelijoiden ja opettajien välillä on ensisijaisesti aikuisilla. On tärkeää, että opettajat välittävät viestejä vastuusta, vastuullisuudesta, tahdosta, seurauksista ja palkkioista sekä luopumaan rangaistuksista. Rangaistus lapsen varhaisvuosina voi vaikuttaa pysyvästi hänen itsearvontuntoonsa ja käsitykseensä muiden odotuksista.

Damien Quinn, inspiroiva entinen rikoksentekijä ja rikosrekisteriä omaavien puolestapuhuja, korostaa muodollisen rangaistuksen pysyviä vaikutuksia. Monet vakaumukselliset henkilöt uskovat, että heidän menneisyytensä estää heitä turvaamasta mahdollisuuksia, mikä osoittaa rangaistukseen liittyvän leimautumisen. Kouluttajina tavoitteenamme on ohjata opiskelijoita poluille, jotka pitävät heidät poissa rikosoikeusjärjestelmästä. On kuitenkin tärkeää muistaa rangaistuksen mahdollinen rooli nuorten elämässä vankilan ulkopuolella.

Vanhemmat voivat vahingossa välittää omasta kasvatuksestaan ​​perimiä rangaistukseen liittyviä uskomuksia, mikä johtaa hyödyttömiin juurtuneisiin käsityksiin rangaistuksen ansaitsemisesta. Vaikka laki kieltää lasten ruumiillisen kurittamisen, on naiivia olettaa, ettei sitä enää ole missään kodissa. Rangaistusten normalisoinnin sijaan opettajien tulisi pyrkiä vahvistamaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja edistämään uteliaisuutta oppilaan käyttäytymisen taustalla olevista syistä.

Luokkahuoneessa myötätuntoisemman ja ymmärtäväisemmän lähestymistavan omaksuminen käyttäytymisen hallintaan voi olla mullistavaa. Kolmea yksinkertaista sanaa – auta, tue ja ymmärrä – hyödyntämällä opettajat voivat luoda ympäristön, jossa oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja tuetuiksi. Näillä sanoilla on valtava painoarvo ja ne ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi konfliktien välttämisessä. Luopumalla rangaistuksista ja omaksumalla positiivisia toimia opettajat voivat luoda terveellisemmän ja suotuisamman oppimiskokemuksen oppilailleen.

Lähteet:

– Opetushuollon lautakunnan ohjeet koulujen toimintaohjeiden kehittämiseksi

– Damien Quinnin työ Spéire Nuan (New Horizons) kanssa ja oivalluksia muodollisen rangaistuksen pysyvästä vaikutuksesta

– vakaumuksellisten ihmisten kohtaamat haasteet mahdollisuuksien turvaamisessa