Uusi Wahoo Kickr Core Bundle: edullinen älykäs harjoituslaite lisäarvolla

Wahoo Fitness on juuri tehnyt jännittävän ilmoituksen pyöräilyn harrastajille. He eivät vain ole alentaneet Wahoo Kickr Core -älyharjoituslaitteen hintaa, vaan ovat myös sisällyttäneet esiasennetun kasetin, jossa on valittavissa 8/9/10/11/12 nopeusvaihtoehtoja. Tämä paketti sisältää myös yhden vuoden ilmaisen jäsenyyden suosittuun virtuaaliseen koulutusalustaan, Zwiftiin. Nämä muutokset tarjoavat pyöräilijöille edullisemman ja kätevämmän vaihtoehdon parantaa sisäharjoittelukokemustaan.

Vuonna 2018 esitelty Wahoo Kickr Core -älytreenaaja on ollut luotettava ja kustannustehokas vaihtoehto pyöräilijöille. Ainoa haittapuoli oli esiasennetun kasetin puuttuminen, toisin kuin sen vastine, Kickr smart trainer. Uuden Wahoo Kickr Core Bundlen avulla käyttäjät voivat kuitenkin nauttia esiasennetun kasetin ja yhden vuoden Zwift-jäsenyyden mukavuudesta, kaikki alennettuun hintaan. Tämä nipputarjous on ensimmäinen Wahoo Fitnessille, joka sijaitsee Atlantassa, Georgiassa.

Paketin lisäksi erillisen Wahoo Kickr Coren hintaa on alennettu vastaamaan Zwift Hub One -älyharjoituslaitteen hintaa. Asiakkailla, jotka ostavat Kickr Coren paikallisesta pyöräkaupasta tai kivijalkakaupasta, on kuitenkin mahdollisuus saada alennettu yhden vuoden Zwift-jäsenyys hintaan 99.99 dollaria.

Moninopeuksisen kasetin tarjoavan Zwift Hub klassisen älykäs kouluttimen lopettaminen tarkoittaa, että Zwift Hub One on nyt ainoa saatavilla oleva Zwift-merkkinen älykäs koulutin. Vaikka Zwift Hub Onessa on yksi hammaspyörä ja virtuaalinen vaihtaminen sovelluksen sisällä, Wahoo Kickr Core tarjoaa perinteisemmän kokemuksen, jolloin käyttäjät voivat käyttää omaa pyöräkasettia ja käyttää pyöränsä voimansiirtoa vaihteiden vaihtamiseen.

Näiden päivitysten myötä pyöräilijöillä on kaksi erinomaista vaihtoehtoa. Zwift Hub One on ihanteellinen niille, jotka käyttävät pääasiassa Zwiftiä tai haluavat yksinkertaisempaa asennusta, kun taas Wahoo Kickr Core tarjoaa enemmän monipuolisuutta ja integroitumista Wahoo-lisävarusteekosysteemiin.

Zwiftin helpottamiseksi alustalla on alennettu vuoden mittainen tilausvaihtoehto, jonka hinta on 149.99 dollaria. Tämä merkitsee huomattavaa 29.89 dollarin säästöä kuukausitilaukseen verrattuna. Nykyiset kuukausitilaajat voivat helposti vaihtaa vuosijäsenyyteen peruuttamalla nykyisen tilauksensa ja tekemällä tilauksen Zwiftin verkkosivustolla.

Uusi Wahoo Kickr Core Bundle ja alennettu vuoden mittainen Zwift-tilaus tuovat lisäarvoa ja kohtuuhintaisuutta sisäpyöräilyn harrastajille. Etsitpä sitten kokonaisvaltaista älykästä kouluttajaratkaisua tai saumatonta virtuaalista koulutuskokemusta, nämä tarjoukset vastaavat monenlaisia ​​tarpeita ja mieltymyksiä.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mitä Wahoo Kickr Core Bundle sisältää?

Wahoo Kickr Core Bundle sisältää Wahoo Kickr Core -älyharjoituksen esiasennetulla kasetilla (8/9/10/11/12 nopeusvaihtoehdot) ja yhden vuoden Zwift-jäsenyyden.

2. Voinko ostaa Wahoo Kickr Coren ilman kasettia?

Kyllä, Wahoo Kickr Core voidaan ostaa erikseen ilman kasettia. Sen hintaa on alennettu vastaamaan Zwift Hub One -älyharjoituksen kustannuksia.

3. Mitä eroja on Zwift Hub Onen ja Wahoo Kickr Coren välillä?

Zwift Hub Onessa on yksi hammaspyörä ja virtuaalinen vaihtaminen Zwift-sovelluksessa, kun taas Wahoo Kickr Core vaatii tavallisen pyöräkasetin ja käyttää pyörän voimansiirtoa vaihteiden vaihtamiseen. Kickr Core tarjoaa myös paremman integraation Wahoon lisävarusteiden ekosysteemiin.

4. Tarjoaako Zwift alennusta vuoden mittaisesta tilauksesta?

Kyllä, Zwift tarjoaa nyt vuoden mittaisen tilausvaihtoehdon hintaan 149.99 dollaria, mikä tarjoaa paremman vastineen kuukausitilaukseen verrattuna.

5. Voivatko nykyiset kuukausitilaajat siirtyä vuosijäsenyyteen?

Kyllä, nykyiset kuukausitilaajat voivat siirtyä vuosijäsenyyteen. Käyttäjien, jotka ovat tehneet tilauksen Applen sovelluskaupan kautta, on kuitenkin peruutettava nykyinen tilauksensa ja tilattava Zwift.com-sivustolla saadakseen vuosijäsenyyden. Kuukausitilaajat voivat myös jatkaa kuukausijäsenyyttään haluamallaan tavalla.