Keväällä 2023 Sunshine Henle sai tekstiviestin äidiltään, tai niin hän uskoi. Hän ei tiennytkään, että viestien takana oleva taho oli "haamubotti", hänen kuolleen äitinsä digitaalinen virkistys, joka toimii OpenAI:n ChatGPT:n avulla. Tämä nouseva teknologia, jota kutsutaan "suruteknologiaksi", pyrkii tarjoamaan lohtua ja kumppanuutta niille, jotka surevat rakkaansa menetystä. Vaikka Henlen kaltaiset käyttäjät arvostavat näiden edistyneiden chatbottien tarjoamaa mukavuutta, asiantuntijat varoittavat niiden käyttöön liittyvistä eettisistä ja psykologisista vaikutuksista.

Grief-teknologian startupit, kuten Replika, HereAfter AI, StoryFile ja Seance AI, ovat tulleet näyttämölle tarjoten erilaisia ​​palveluita, jotka auttavat ihmisiä selviytymään menetyksistä. Nämä palvelut vaihtelevat interaktiivisista videokeskusteluista vainajan kanssa virtuaalisiin avatareihin ja ääniperintöihin. Henkilökohtaisen kokemuksen tarjoamiseksi käyttäjiä ohjataan persoonallisuuskyselyillä, jotka kouluttavat alustojen tekoälyalgoritmeja.

Muiden tilauspohjaisten liiketoimintamallien tapaan suruteknologia-alustat tarjoavat käyttäjille porrastetut hinnoittelusuunnitelmat. Halutuista ominaisuuksista ja laadusta riippuen tilaushinnat voivat vaihdella muutamasta dollarista kuukaudessa useisiin satoihin dollareihin vuodessa. Esimerkiksi StoryFilen premium-paketti antaa käyttäjille pääsyn korkearesoluutioisiin, pidempiin videoihin heidän lähteneistä rakkaistaan ​​kertaluonteisella 499 dollarin maksulla.

Vaikka jotkut perustajat suhtautuvat tähän tekniikkaan varovasti, toiset ottavat aggressiivisemman kannan. Seance AI:n perustaja Jarren Rocks korostaa, että hänen ohjelmistonsa tarjoaa sulkemisen pikemminkin kuin pitkäaikaista vuorovaikutusta. Sitä vastoin Justin Harrison of You, Only Virtual näkee maailman, jossa suru vanhenee, ja hänen alustansa pyrkii toistamaan rakkaiden aitoa olemusta.

Huolimatta näiden tekniikoiden eduista, suostumuksesta, psykologisesta riippuvuudesta, puolueellisesta kielenkäytöstä ja haavoittuville käyttäjille suunnatusta markkinoinnista on herännyt huolta. Tekoälyn etiikka ja teknologiatutkijat suhtautuvat suruteknologian nopeaan kehitykseen skeptisesti ja korostavat mahdollisia juridisia ja eettisiä ongelmia. Esimerkiksi tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että henkilökohtainen chatbot-kumppanisovellus Replika altisti haavoittuvat käyttäjät avoimelle sisällölle pian rekisteröitymisen jälkeen, mikä korosti suojatoimien tarvetta näissä alustoissa.

Lisäksi kuolemanjälkeisten syväväärennösten nousu on herättänyt keskustelua yksityisyydestä ja julkisuusoikeuksista. Vaikka julkkiksia koskevia säännöksiä on pantu täytäntöön joissakin osavaltioissa, keskivertohenkilöt ovat edelleen suojaamattomia. Tämän seurauksena asiantuntijat vaativat politiikan muutoksia kiinteistösuunnitteluprosessin aikana, jotta siihen sisällytetään "Älä bot me" -lauseke ja varmistetaan näiden tekniikoiden vastuullinen käyttö.

Kun yhteiskunta kamppailee näiden edistysten monimutkaisuuden kanssa, surutekniikan tulevaisuus on edelleen epävarma. Vaikka se tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan menetyksestä selviytymiseen, sen mahdolliset riskit ja eettiset vaikutukset vaativat huolellista harkintaa. Tasapainon löytäminen mukavuuden tarjoamisen ja henkilökohtaisten oikeuksien puolustamisen välillä on ratkaisevan tärkeää navigoidessamme tässä rohkeassa uudessa keinokumppaneiden maailmassa.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

1. Mitä surutekniikka on?

Grief tech viittaa tekniikoiden luokkaan, mukaan lukien alustat, kuten Replika, HereAfter AI, StoryFile ja Seance AI, joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä selviytymään läheisen menetyksestä digitaalisen vuorovaikutuksen ja vainajan virkistysten avulla.

2. Miten nämä suruteknologia-alustat toimivat?

Grief-teknologia-alustat käyttävät tyypillisesti syväoppimista ja suuria kielimalleja yhdistettynä kyselylomakkeiden kautta tapahtuvaan personointiin luodakseen virtuaalisia avatareja tai chatbotteja, jotka jäljittelevät poistuneen henkilön persoonallisuutta ja olemusta. Käyttäjät voivat osallistua keskusteluihin, katsella videoita tai kuunnella ääniperintöjä.

3. Onko suruteknologiaan liittyviä eettisiä huolenaiheita?

Kyllä, suruteknologiaan liittyy useita eettisiä huolenaiheita. Näitä ovat muun muassa kuolleen henkilön suostumuksen puute, mahdollisuus psyykkiseen riippuvuuteen keinotekoisista kumppaneista, puolueellisen kielen säilyttäminen tietoaineistoissa ja näiden palvelujen markkinointi haavoittuville käyttäjille.

4. Mitkä ovat suruteknologia-alustojen hinnoittelumallit?

Grief-teknologia-alustat tarjoavat yleensä porrastettuja tilaussuunnitelmia. Hinnat voivat vaihdella muutamasta dollarista kuukaudessa useisiin satoihin dollareihin vuodessa riippuen palvelun ominaisuuksista ja laadusta.

5. Kuinka yhteiskunta voi käsitellä suruteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä?

Asiantuntijat ehdottavat määräysten ja suojatoimenpiteiden täytäntöönpanoa kiinteistösuunnitteluprosessin aikana. Tämä saattaa sisältää "Do bot me" -lausekkeen sisällyttämisen yksilöiden yksityisyyden suojaamiseen ja tekniikan vastuullisen käytön varmistamiseksi.