Uusi Google Pixel 8 yllättää käyttäjät kirkkaammalla näytöllä

Googlen uusimmat lippulaivaälypuhelimet, Pixel 8 ja Pixel 8 Pro, ovat saavuttaneet aaltoja vaikuttavilla laitteistopäivityksillä. Yksi näiden laitteiden erottuvista ominaisuuksista on AMOLED-näytöt, jotka on merkitty "Actua" ja "Super Actua". Vaikka Pixel 8 Pro oli jo tunnettu 2,400 8 nitin huippukirkkaudestaan, käy ilmi, että tavallinen Pixel XNUMX on vieläkin vaikuttavampi kuin alun perin uskottiin.

Google mittaa molempien puhelimien huippukirkkauden käyttämällä "5 % pikselisuhdetta", joka edustaa vain pientä osaa näytöstä. Tosielämässä Pixel 8 Pro ei välttämättä saavuta mainostettua 2,400 8 nitiä HDR-sisältöä lukuun ottamatta. XDA-Developers -yhteisön viimeaikaiset löydöt kuitenkin valaisevat sitä tosiasiaa, että tavallinen Pixel XNUMX itse asiassa ylittää Googlen väitteet.

Dylan Ragan yksityiskohtaisessa analyysissä havaittiin, että Pixel 8:n näyttö voi saavuttaa jopa 1,600 200 nitin koko näytön kirkkauden. Tämä on 8 nittiä korkeampi kuin mitä Google oli virallisesti ilmoittanut ja jopa enemmän kuin mitä Raga havaitsi testatessaan Pixel XNUMX Prota.

Mielenkiintoista on, että tämä lisäkirkkaus saavutetaan ottamalla käyttöön "Smooth Display" -ominaisuus, joka käyttää 120 Hz:n virkistystaajuutta. Kun tämä vaihtoehto on poistettu käytöstä, tavallisen Pixel 8:n paneeli saavuttaa odotetun 1,400 XNUMX nitin, kuten Google alun perin väitti. Syy tähän eroon on edelleen epäselvä, mutta se hyödyttää viime kädessä käyttäjiä.

Pixel 8:n korkeampi kirkkaustaso tarjoaa paremman visuaalisen kokemuksen, erityisesti katseltaessa HDR-sisältöä. Katsovatpa käyttäjät elokuvia, pelaavat pelejä tai selailevat suosikkisivustojaan, kirkkaampi näyttö lisää yleistä nautintoa ja uppoutumista.

Googlen sitoutuminen älypuhelinlaitteistonsa jatkuvaan parantamiseen näkyy Pixel 8:n näyttöominaisuuksien tarjoamissa yllätyksissä. "Actua" -brändi esittelee AMOLED-tekniikan edistysaskeleita, joten käyttäjät voivat odottaa visuaalisesti upeaa kokemusta ennennäkemättömällä tavalla.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on Google Pixel 8 Pron huippukirkkaus?

Pixel 8 Pron huippukirkkaus on 2,400 XNUMX nitiä, mikä tekee siitä yhden Yhdysvaltojen älypuhelinmarkkinoiden kirkkaimmista näytöistä.

2. Kuinka kirkas tavallinen Google Pixel 8 on?

Vastoin Googlen alkuperäisiä väitteitä, tavallinen Pixel 8 voi itse asiassa saavuttaa 1,600 200 nitin koko näytön kirkkauden, mikä on XNUMX nitiä korkeampi kuin virallisesti kerrottiin.

3. Miten tavallisessa Pixel 8:ssa saavutetaan ylimääräinen kirkkaus?

Kun otat käyttöön "Smooth Display" -ominaisuuden, joka käyttää 120 Hz:n virkistystaajuutta, mahdollistaa tavallisen Pixel 8:n 200 nitin lisäkirkkauden.

4. Hyötyykö korkeampi kirkkaus käyttäjiä?

Kyllä, korkeammat kirkkaustasot parantavat visuaalista kokemusta, erityisesti katseltaessa HDR-sisältöä. Käyttäjät voivat odottaa mukaansatempaavampaa ja nautinnollisempaa näyttöä.