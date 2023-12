Horizon: Forbidden Westin PC-julkaisu herättää edelleen jännitystä

Yhteenveto: Horizon: Forbidden West, Horizon Zero Dawnin odotettu jatko-osa, on tulossa PC:lle vuoden 2024 alussa. Peli on saatavilla Horizon Forbidden West Complete Edition -versiona, joka sisältää bonussisällön ja Burning Shores -laajennuksen. Horizon Zero Dawnin PC-portin menestyksen myötä Sony on täysin omaksunut PC-markkinat ja pyrkii tarjoamaan PC-pelaajille paremman pelikokemuksen.

Vaikka Horizon Zero Dawn on tällä hetkellä saatavilla Steamissä 75 % alennuksella, kehittäjät Guerrilla Games muistuttavat PC-pelaajia, että sen jatko-osa, Horizon Forbidden West, on tulossa. Yksi Sonyn vuoden 2022 suosituimmista julkaisuista, Horizon Forbidden West julkaistiin alun perin sukupolvien välisenä pelinä sekä PlayStation 4:lle että PlayStation 5:lle. Sen Burning Shores -laajennus oli kuitenkin yksinomaan PlayStation 5:lle korkeampien laitteistovaatimusten vuoksi.

Horizon Forbidden West Complete Editionin PC-versio on saatavilla sekä Steamissa että Epic Games Storessa. Vaikka pelin virallista julkaisupäivää ja järjestelmävaatimuksia ei ole vielä julkistettu, odotukset onnistuneen PC-julkaisun suhteen ovat korkealla. Nixxes, suosittujen pelien, kuten Ratchet & Clank: Rift Apartin ja Marvel's Spider-Manin, PC-versioiden takana oleva tiimi, on Forbidden Westin PC-version kehittämisen kärjessä.

PC-pelaajat voivat odottaa lukuisia parannuksia ja ominaisuuksia Forbidden Westin PC-versiossa. Odotukset sisältävät tukea huippuluokan teknologioille, kuten DLSS, XeSS ja FSR, parantavat grafiikan suorituskykyä. Pelin odotetaan myös tarjoavan edistyneitä graafisia asetuksia, jotka ylittävät sen PlayStation 5 -vastineen. Lisäksi pelaajat voivat nauttia lukitsemattomasta kuvataajuudesta, ultralaajanäytön tuesta sekä täydestä hiiren ja näppäimistön ohjaimista.

Fanit odottavat innolla Horizon: Forbidden Westin julkaisua PC:lle, ja pelistä keskustellaan OC3D-foorumeilla. Horizon Zero Dawnin PC-portin menestyksen myötä näyttää siltä, ​​että Sonyn omaksuminen PC-markkinoilla vain jatkaa kasvuaan.

Lue lisää Web Storysta: Horizon: Forbidden Westin PC-julkaisu herättää edelleen jännitystä