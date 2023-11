Ubisoft asettaa uuden standardin: Fast-Forwarding Cutscenes on pelin muuttaja

Ubisoft on julkistanut jännittävän ominaisuuden tulevassa mobiiliryöstäjien ammuntapelissä The Division Resurgence. Vaikka eteenpäin kelaavat kohtaukset eivät ole uraauurtava konsepti, se on ominaisuus, jota nykyään harvoin nähdään peleissä. Tämä pelin vaihtaja on saanut pelaajat odottamaan innokkaasti pelin julkaisua vuonna 2024 ja toivoen, että siitä tulee vakiona kaikkiin tuleviin videopeleihin.

Kun pelaajat löysivät kyvyn vahingossa, he joutuivat ajamaan pitkiä kohtauksia The Division Resurgence -pelissä pelkällä näytön kosketuksella. Olipa kyseessä hiljaa kävelevä hahmo tai liiallinen dialogi tehtävästä, pelaajat voivat nyt lentää näiden kohtausten läpi, mikä säästää aikaa ja tekee pelistä hauskempaa.

Vaikka välikohtausten ohittaminen kokonaan on vaihtoehto useimmissa peleissä, usein halutaan saada kiinni jokaisesta tarinasta ja hahmojen kehityksestä. The Division Resurgence -pelin pikakelaustoiminto vastaa tähän tarpeeseen, jolloin pelaajat voivat selektiivisesti kiihdyttää kohtausten osia. Tämä pieni mutta vaikuttava ominaisuus ei ole vain jumalan lahja pelaajille, jotka haluavat viedä tarinaa eteenpäin nopeasti, vaan myös ihanteellinen mobiililaitteilla pelaaville, mikä tarjoaa joustavuutta päättää pelin milloin tahansa.

Ubisoftin sitoutuminen pelaajakokemuksen parantamiseen on kiitettävää. Ottamalla käyttöön pikakelausvaihtoehdon The Division Resurgence -pelissä he ovat asettaneet uuden standardin pelialalle. Pelaajat ovat nyt innokkaita näkemään tämän ominaisuuden käyttöön tulevissa Ubisoft-peleissä, kuten The Division 3 ja The Division Heartland.

Odotus on käsinkosketeltava, ja Ubisoftin pelien fanit eivät voi olla kaipaamatta sitä mukavuutta ja nautintoa, jonka eteenpäinkelausominaisuus tuo. Ubisoftin johdolla muut pelinkehittäjät voivat huomioida ja harkita tämän pelin muuttavan ominaisuuden sisällyttämistä omiin luomuksiinsa.

FAQ:

K: Onko The Division Resurgence ensimmäinen peli, jossa on nopeasti kelattava välikohtausominaisuus?

V: Ei, jotkin JRPG:t ja muut pelit ovat sisältäneet samanlaisia ​​ominaisuuksia aiemmin.

K: Voinko ohittaa kohtaukset kokonaan The Division Resurgencessa?

V: Kyllä, kuten useimmat pelit, Division Resurgence antaa pelaajille mahdollisuuden halutessaan ohittaa kohtaukset kokonaan.

K: Milloin The Division Resurgence julkaistaan ​​virallisesti?

V: Peli on tällä hetkellä betatestauksessa ja sen odotetaan julkaistavan vuonna 2024.