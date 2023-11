Tinder uudistaa ominaisuuksia syventääkseen yhteyksiä ja parantaakseen käyttäjien aitoutta

By

Tinder, suosittu deittisovellus, on hiljattain ilmoittanut merkittävästä uudistuksesta, jonka tavoitteena on edistää merkityksellisempää vuorovaikutusta ja edistää aitoja yhteyksiä käyttäjiensä välillä. Yritys ammentaa inspiraatiota Z-sukupolven treffimieltymyksiä koskevasta tutkimuksestaan ​​ja korostaa tarvetta syvemmälle aitoudelle ja yhteyksille, jotka ulottuvat pelkkää pintatason vuorovaikutusta pidemmälle.

Esiteltyjen uusien ominaisuuksien joukossa on profiilikehotteiden sisällyttäminen, joka on pitkäaikainen ominaisuus treffisovelluksissa, kuten Hinge tai Bumble. Näiden kehotteiden avulla Tinderin käyttäjät voivat ilmaista itseään vastaamalla sellaisiin väitteisiin kuin "Ensimmäinen kohde listallani on…" tai "Kaksi totuutta ja valhe". Jakamalla ajatuksiaan ja kokemuksiaan näiden kehotteiden kautta käyttäjillä on mahdollisuus esitellä persoonallisuuttaan ja osallistua kiinnostavampiin keskusteluihin heti alusta alkaen.

Lisäksi Tinder on ottanut käyttöön perustietotunnisteet, joiden avulla käyttäjät voivat näyttää horoskooppinsa profiilinsa rinnalla. Vaikka horoskooppitiedoista vaikuttaa triviaalilta, niistä on tullut monien ihmisten mielenkiinnon aihe, joka tarjoaa mahdollisia jäänmurtajia ja keskustelun aloittajia.

Parantaakseen käyttökokemusta entisestään Tinder on myös julkistanut uusia animaatioita, jotka tuovat sovelluksen käyttöliittymään lisää eloisuutta ja elämää. Nämä animaatiot lisäävät elementin leikkisyyttä ja hauskuutta ja luovat alustan kevyelle ja nautinnolliselle vuorovaikutukselle.

Tinderin "rizz-first-redesign" edustaa yrityksen sitoutumista pysyä relevanttina ja vastata monipuolisen käyttäjäkuntansa muuttuviin tarpeisiin. Sisällyttämällä nämä uudet ominaisuudet Tinder pyrkii luomaan ympäristön, joka rohkaisee syvempiä yhteyksiä, edistää aitoja keskusteluja ja edistää merkityksellisiä ihmissuhteita.

UKK

Mikä sai Tinderin uudelleensuunnittelun?

Tinderin uudelleensuunnittelun motiivina oli sen Z-sukupolven treffimieltymysten tutkimus, jossa korostettiin aitouden ja pinnallista vuorovaikutusta pidemmälle menevien yhteyksien merkitystä.

Kuinka profiilikehotteet voivat parantaa käyttökokemusta?

Profiilikehotteet tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden ilmaista itseään ja osallistua merkityksellisiin keskusteluihin heti alusta alkaen. Jakamalla vastauksensa kehotteisiin käyttäjät voivat esitellä persoonallisuuttaan, kiinnostuksen kohteitaan ja toiveitaan.

Mikä rooli horoskoopilla on uusissa ominaisuuksissa?

Horoskooppitiedot toimivat lisäkohteena käyttäjille. Se voi toimia jäänmurtajana tai keskustelun käynnistäjänä ja saattaa yhteensopivien kylttien käyttäjiä yhteen.

Mikä on uusien animaatioiden tarkoitus?

Tinderin uudet animaatiot lisäävät sovelluksen käyttöliittymään leikkisyyttä ja eloisuutta. Niiden tavoitteena on luoda käyttäjille hauska ja mukaansatempaava ilmapiiri, mikä edistää nautinnollista vuorovaikutusta.