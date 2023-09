The Butchered Irish Accent in Starfield Sparks herättää kiistaa

By

Bethesdan kehittämä erittäin odotettu peli, Starfield, on äskettäin joutunut arvostelun kohteeksi huonosti toteutetun irlantilaisen aksenttinsa vuoksi. Sekä pelaajat että kriitikot ovat järkyttyneitä ja pettyneitä aksentin esittämisestä, jota on kuvattu "iljettäväksi".

Ongelma aksenttien vääristämisestä ei ole uusi asia mediamaailmassa, mutta näyttää siltä, ​​että Starfield on vienyt sen aivan uudelle tasolle. Monet irlantilaiset henkilöt, jotka tuntevat omien murteidensa vivahteet, ovat ilmaisseet turhautuneisuutensa epätarkasta kuvauksesta.

Vaikka jotkut saattavat väittää, että todellisten irlantilaisten näyttelijöiden saaminen esittämään näitä rooleja olisi helpoin ratkaisu, on ainakin odotettavissa, että korostukselle tehdään oikeutta. Valitettavasti tämä perusvaatimus näyttää jääneen huomiotta Starfieldin kehityksessä.

Twitter on täynnä kommentteja, jotka korostavat irlantilaisen aksentin huonoa laatua pelissä. Jotkut ovat verranneet sitä amerikkalaiseen perusaksenttiin, jossa käytetään satunnaisia ​​stereotyyppisiä irlantilaisia ​​lauseita. Ne, jotka ovat kokeneet sen omakohtaisesti, ovat kutsuneet sitä "järkyttäväksi" ja "uskomattomaksi".

Tämä ei ole ensimmäinen huonosti toteutettu irlantilainen aksentti pelimaailmassa. Viimeaikaiset pelit, kuten Assassin's Creed Valhalla, ovat kuitenkin onnistuneet esittämään aksentin tarkasti. On pettymys nähdä, että Starfield on jättänyt pisteen tässä suhteessa.

Irlantilaista aksenttia ympäröivästä kiistasta huolimatta Starfield on silti onnistunut keräämään menestystä muilla aloilla. Peli on saanut positiivisia arvosteluja ja on menestynyt hyvin myynnissä.

Lopuksi, teurastettu irlantilainen aksentti Starfieldissä on herättänyt raivoa pelaajien ja kriitikoiden keskuudessa. Se on selkeä esimerkki tarkan esityksen tärkeydestä tiedotusvälineissä, ja se on muistutus siitä, että eri kulttuurien ja aksenttien kuvauksissa tulee pyrkiä entistä enemmän varmistamaan autenttisuus.

Lähteet:

– URL-osoitteita ei ole annettu.