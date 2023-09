Internet reagoi väärinkäsityksiin dinosaurusten sukupuuttoon

By

Internet puhkesi äskettäin keskusteluihin ja vitseihin dinosauruksista ja niiden oletetusta asteroidin aiheuttamasta kuolemasta. Keskustelu sai alkunsa käyttäjän @latkedelrey twiitistä, jossa he ilmaisivat hämmästyksensä siitä, että monet uskoivat, että asteroidi pyyhkäisi dinosaurukset pois yhdellä iskulla. Tieteellisissä piireissä on kuitenkin laajalti hyväksyttyä, että 66 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut sukupuutto ei johtunut pelkästään asteroidin törmäyksestä.

Vallitsevan teorian mukaan asteroidin törmäys aiheutti valtavan räjähdysaallon, joka päästi valtavan määrän roskia ja nokea ilmakehään. Tästä johtuva auringonvalon estyminen johti kasvien kasvun hidastumiseen, mikä lopulta häiritsi ravintoketjua ja johti monien lajien, mukaan lukien dinosaurusten, sukupuuttoon. Tämä teoria on tuttu niille, jotka ovat katsoneet suositun elokuvan "The Land Before Time", mutta näyttää siltä, ​​​​että monet ihmiset ovat saattaneet jäädä tästä opetuskokemuksesta paitsi omassa lapsuudessaan.

Vastaus twiittiin oli sekoitus teorioita, väärinkäsityksiä ja vitsejä. Jotkut yksilöt jakoivat omia outoja ajatuksiaan, kuten ajatusta dinosauruksista, jotka "syrjäyttävät" sukupuuttoon tai konsertin, joka aiheuttaa heidän kuolemansa. Nämä kommentit korostavat väärän tiedon ja huumorin määrää, joka voi usein hallita keskusteluja Internetissä.

Vaikka Internet voi olla kasvualusta väärinkäsityksille ja vitseille, on tärkeää erottaa tosiasiat fiktiosta. Dinosaurusten sukupuuttoon liittyi monimutkainen tapahtumaketju, ja asteroidien törmäys oli vain yksi tekijä monien joukossa. Tiede löytää jatkuvasti lisää yksityiskohtia tästä poikkeuksellisesta tapahtumasta, ja on tärkeää pysyä ajan tasalla ja kouluttaa muita estääksemme väärän tiedon leviämisen.

Lähde: Twitter