Massiivinen jäävuori A23a aloittaa matkan avomerelle

Triljoona tonnin jäävuori, joka tunnetaan nimellä A23a, on irtautunut maanpinnasta ja siirtyy nyt hitaasti avoimille vesille lähellä Etelämannerta British Antarktic Surveyn viimeaikaisten ilmoitusten mukaan. Jäävuoren jättimäistä kokoa on vaikea käsittää, sillä se on kooltaan 40 x 32 merimailia, mikä on suurempi kuin Havaijin Oahun saari ja noin kolme kertaa suurempi kuin New Yorkin Manhattanin saari.

A23a:n matka alkoi, kun se oli vielä osa jäähyllyä ja kantoi Neuvostoliiton tutkimusasemaa. Kuitenkin 1980-luvulla jäävuori irtosi hyllystä ja vei tutkimusaseman mukanaan. Siitä lähtien se oli pysynyt maassa merenpohjassa viime aikoihin asti, jolloin se alkoi kellua pois.

Vaikka A-76 ohitti hetkellisesti A23a:n suurimmana jäävuorena vuonna 2021 erottuaan Ronne-jäähyllystä, se sirpaloitui pienemmiksi paloiksi, jolloin A23a sai takaisin tittelinsä. Asiantuntijat arvioivat, että jäävuori on noin 1,000 1,200–XNUMX XNUMX jalkaa paksu, mikä tekee siitä todella jättimäisen.

A23a:n juuret voidaan jäljittää talveen 1986, jolloin se irtosi Filchnerin jäähyllystä kahden muun massiivisen jäävuoren, A22 ja A24, kanssa. Vasta vuoden 1991 lopulla A23a erosi muista jäävuorista ja siitä tuli itsenäinen kokonaisuus.

Nyt, kun A23a lähtee syvemmälle avomerelle, Etelämantereen niemimaan läheisillä vesillä navigoivien alusten on oltava varovaisia ​​ja valvottava tutkaansa välttääkseen mahdolliset törmäykset jättimäisen jäävuoren kanssa. Vielä ei ole nähtävissä, mihin A23a lopulta päätyy, mutta sen liike muistuttaa Etelämantereen ympäristön jatkuvasti muuttuvasta luonteesta.