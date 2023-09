Onko universumi todella pieni?

Uusi arXiv preprint -palvelimella julkaistu tutkimus kyseenalaistaa uskon, että maailmankaikkeus on paljon suurempi kuin mitä voimme havaita. Vaikka useimmat kosmologit väittävät, että havaittava maailmankaikkeus on vain pieni osa käsittämättömän laajaa luomusta, tämä artikkeli viittaa siihen, että havaittava maailmankaikkeus on enimmäkseen kaikki mitä on.

Yksi syy siihen, miksi kosmologit uskovat maailmankaikkeuden olevan suuri, on galaksijoukkojen jakautuminen. Jos maailmankaikkeus ei ulottuisi näkemisen ulkopuolelle, galaksit ryhmittyisivät kohti aluettamme ilman epäsymmetriaa. Kuitenkin se tosiasia, että galaksit ryhmittyvät samassa mittakaavassa kaikkialla näkyvässä universumissa, osoittaa, että havaittava maailmankaikkeus on homogeeninen ja isotrooppinen.

Toinen huomioitava seikka on, että aika-avaruus on tasainen. Jos näin ei olisi, näkemyksemme kaukaisista galakseista olisi vääristynyt. Kuitenkin havaintojemme perusteella aika-avaruuden tasaisuus viittaa siihen, että maailmankaikkeus on vähintään 400 kertaa suurempi kuin havaittava maailmankaikkeus.

Kosmisen mikroaaltotaustan (CMB) lähes täydellinen tasaisuus on myös merkittävää. Tähtitieteilijät ovat ehdottaneet, että varhainen kosminen inflaatio, valtavan laajenemisen kausi alkuräjähdyksen jälkeen, voisi selittää tämän yhtenäisyyden. Jos se on totta, se viittaa siihen, että maailmankaikkeus on luokkaa 10^26 kertaa suurempi kuin voimme havaita.

Kuitenkin jousiteoria astuu kuvaan. Kvanttigravitaation ja muiden tärkeiden tekijöiden kanssa yhteensopiviin merkkijonoteorian teoreettisiin malleihin ei useinkaan liity varhaista kosmista inflaatiota. Näitä malleja kutsutaan olevan lupaamattomien teorioiden "suomaalla".

Tässä uudessa tutkimuksessa kirjoittajat tutkivat korkeamman ulottuvuuden rakenteita merkkijonoteoriassa vaihtoehtona varhaiselle kosmiselle inflaatiolle. Tarkastellessaan korkeamman ulottuvuuden universumeja he ehdottavat, että universumi voi olla vain sata tai tuhat kertaa suurempi kuin voimme havaita.

Vaikka tämä on kiehtova käsite, on tärkeää huomata, että nämä ovat edelleen teoreettisia malleja ja lisätutkimusta tarvitaan sen määrittämiseksi, kuvaavatko ne tarkasti universumiamme.

