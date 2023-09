Piilotettu helmi TV-ohjelmat ja elokuvat Prime Videolla

By

Viime vuosina Amazon Prime Videosta on tullut merkittävä toimija suoratoistoalalla, joka tarjoaa tilaajilleen laajan valikoiman sisältöä. Vaikka se ei ehkä saakaan niin paljon huomiota kuin sen kilpailijat, kuten Netflix ja HBO Max, Prime Videolla on melkoinen osuus piilotettuja helmiä, jotka usein jäävät huomiotta. Prime Videolla on jokaiselle jotakin nautittavaa vangitsevista rikossaagoista kansainvälisiin draamoihin ja tosi-sarjoihin.

Yksi Prime Videon piilotettu helmi on länsimainen sarja "The English". Emily Bluntin pääosassa nähdään aristokraattinen englantilainen nainen, joka haluaa kostaa lapsensa kuolemasta. Se vie katsojat takaa-ajoon läpi 1890-luvun Keski-Amerikan väkivaltaisen maiseman.

Niille, jotka pitävät tosi-sarjasta, "Jinny's Kitchen" tarjoaa rauhallisen pakopaikan. Meksikon Bacalariin sijoittuva esitys seuraa eteläkorealaista näyttelijää Park Seo-joonia ja hänen ystäväänsä Kim Tae-hyungia (alias V) BTS:stä, kun he johtavat korealaista katuruokaravintolaa. Se on rauhallinen ja vaellushalua herättävä sarja, joka tarjoaa rauhallisen hengähdystauon arjesta.

Jos rikosdraamat ovat enemmän tyyliäsi, ”ZeroZeroZero” on katsomisen arvoinen. Roberto Savianon kirjaan perustuva sarja seuraa kokaiinilähetyksen matkaa kuuden maan ja kolmen mantereen halki. Se on laaja rikosdraama, joka kaivaa kansainvälisen huumekaupan monimutkaisuuteen.

Kevyempi vaihtoehto "Class of 07" tarjoaa humoristisen otoksen lukion tapaamisten genreen. Tämä australialainen sarja seuraa ryhmää naisia, jotka muistelevat dramaattisia lukiovuosiaan, kun ulkomaailma kohtaa kirjaimellisen maailmanlopun ilmastonmuutoksen vuoksi.

Scifi-fanit nauttivat ”Paper Girlsistä”, joka muistuttaa suosittua ”Stranger Things” -sarjaa. Brian K. Vaughanin graafisiin romaaneihin perustuva esitys seuraa neljää paperityttöä, jotka joutuvat sotivien aikamatkustajien väliseen taisteluun. Tulevaisuuteen kuljetettuna heidän on löydettävä tie takaisin kotiin militanttien jahtaamien aikana.

Lopuksi ”Outer Range” yhdistää perhedraaman elementtejä yliluonnollisiin elementteihin. Pikkukaupunkiin sijoittuva sarja seuraa Abbottin perhettä, kun he selviävät miniänsä katoamisesta ja salaperäisen mustan tyhjiön saapumisesta. Salaisuudet ja jännitteet paljastuvat, kun he taistelevat suojellakseen maataan ja selvittääkseen ympäröivät mysteerit.

Vaikka Prime Video ei välttämättä ole yhtä yhtenäinen kuin muut suoratoistopalvelut, nämä piilotetut helmet osoittavat, että se kannattaa tutkia. Joten kun seuraavan kerran etsit jotain uutta katsottavaa, anna näille aliarvostetuille sarjoille ja elokuville mahdollisuus Prime Videossa.

