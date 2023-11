Uusi upouusi artikkeli: Lyömättömiä tarjouksia Beats-kuulokkeista ja nappikuulokkeista Amazon Black Friday -aleen aikana

Amazon Black Friday -ale on täällä, ja jos etsit korkealaatuisia kuulokkeita tai nappikuulokkeita, tämä on täydellinen tilaisuus saada uskomattomia tarjouksia. Erinomaisia ​​tarjouksia ovat Beats Studio Pro langattomat melua vaimentavat kuulokkeet ja Beats Studio Buds aidot langattomat kuulokkeet, jotka molemmat ovat saatavilla huomattavasti alennettuun hintaan.

Langattomat Beats Studio Pron melua vaimentavat kuulokkeet, joiden hinta oli alun perin 350 dollaria, ovat nyt saatavilla vain 169.95 dollarilla. Se on valtava 51% alennus! Nämä kuulokkeet ovat Beatsin äänenlaadun huippu, ja ne tarjoavat poikkeuksellisen äänentoiston ja vaikuttavan aktiivisen melunvaimennuksen. Applen valmistama Beats Studio Pro sisältää useita Applen tunnusomaisia ​​ominaisuuksia, kuten tilaäänen ja pään seurannan, yhden kosketuksen pariliitoksen ja jopa Find My -toiminnon. Lisäksi se on varustettu harvinaisella sisäänrakennetulla USB-dacilla, jonka avulla käyttäjät voivat nauttia häviöttömistä äänitiedostoista USB:n kautta. Jopa 40 tunnin akunkestolla ja helposti kannettavilla taitettavilla korvakupeilla varustettu Beats Studio Pro on erinomainen valinta kaikille, jotka etsivät huippuluokan langattomia melua vaimentavia kuulokkeita.

Jos aidot langattomat nappikuulokkeet ovat enemmän tyyliisi, Beats Studio Buds on lyömätön vaihtoehto. Normaalihintaiset 150 dollaria, ne ovat nyt saatavilla vain 99.99 dollarilla Amazon Black Friday -alennuksen aikana, mikä säästää runsaat 33%. Nämä nappikuulokkeet tarjoavat äärimmäisen vapauden ilman kahta kuuloketta yhdistäviä johtoja, mikä mahdollistaa maksimaalisen mukavuuden ja mukavuuden. Pienestä koostaan ​​huolimatta ne tarjoavat vaikuttavan äänenlaadun ja niissä on aktiivinen melunvaimennus, mikä tekee niistä täydelliset liikkuvaan elämäntyyliisi.

Älä missaa näitä uskomattomia Beats-kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden tarjouksia Amazon Black Friday -alennuksen aikana. Halusitpa sitten over-ear-kuulokkeita tai todellisten langattomien kuulokkeiden vapautta, sinulle on täydellinen vaihtoehto lyömättömään hintaan. Paranna kuuntelukokemustasi ja nauti poikkeuksellisesta laadusta, josta Beats-tuotteet ovat tunnettuja.

Usein kysytyt kysymykset

1. Ovatko langattomat Beats Studio Pron melua vaimentavat kuulokkeet yhteensopivia kaikkien laitteiden kanssa?

Kyllä, Beats Studio Pro voidaan yhdistää langattomasti Bluetoothin kautta mihin tahansa yhteensopivaan laitteeseen tai sitä voidaan käyttää 3.5 mm:n äänikaapelilla laitteissa, joissa ei ole Bluetooth-ominaisuutta.

2. Voinko käyttää Beats Studio Pro -kuulokkeita puheluihin?

Ehdottomasti! Kuulokkeet on varustettu sisäänrakennetulla mikrofonilla, jonka avulla voit vastata puheluihin helposti.

3. Toimitetaanko Beats Studio Buds -kuulokkeissa erikokoisia korvakärkiä?

Kyllä, Beats Studio Buds -kuulokkeissa on useita erikokoisia korvakärkiä, jotka takaavat mukavan ja turvallisen istuvuuden jokaiselle käyttäjälle.

4. Kuinka kauan Beats Studio Pro -kuulokkeiden lataaminen kestää?

Mukana tulevalla USB Type-C -kaapelilla kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää noin 1 tunti ja 15 minuuttia.

5. Voinko käyttää Beats Studio Budsia harjoitteluun?

Ehdottomasti! Beats Studio Buds on suunniteltu hienkestäväksi, mikä tekee niistä ihanteellisen kumppanin harjoitteluun ja ulkoiluun.