Dell S3422DWG: Paras valinta ultraleveälle pelinäytölle

Dell S3422DWG on vaikuttava erittäin leveä pelinäyttö, joka tarjoaa joukon ominaisuuksia edulliseen hintaan. Alun perin 500 dollarin hintainen Dell tarjoaa sen nyt vain 3479.99 dollarilla, mikä tekee siitä yhden markkinoiden parhaista vaihtoehdoista alle 400 dollarilla.

Tämä 34 tuuman kokoinen ja erittäin laaja 3440×1440-resoluutioinen näyttö tarjoaa upean visuaalisen kokemuksen. 16:10-kuvasuhde ja 1800R-käyrä lisäävät uppoamista entisestään, jolloin pelaajat voivat todella uppoutua suosikkipeleihinsä.

Yksi Dell S3422DWG:n tärkeimmistä eduista on sen 1440p-resoluutio. Tämä resoluutio saavuttaa tasapainon kuvanlaadun ja suorituskyvyn välillä tarjoten kauniita visuaalisia kuvia ilman liiallista rasitusta järjestelmääsi. Yhdistettynä tehokkaan näytönohjaimen, kuten GeForce RTX 3060 Ti:n, kanssa pelaajat voivat nauttia maksimaalisista graafisista asetuksista tai erittäin korkeista kehysnopeuksista, mikä antaa heille etulyöntiaseman kilpailupeleissä.

Tässä VA-paneelissa varustetun näytön vasteaika on 1 ms, virkistystaajuus 144 Hz, kontrastisuhde 3000:1 ja 90 % DCI-P3-väripeitto. Vaikka näyttö ei ole virallisesti G-SYNC-yhteensopiva, se on testattu ja sen on todettu toimivan hyvin G-SYNC:n kanssa, mikä tarjoaa sujuvan ja repeytymättömän pelikokemuksen.

Yksi Dell S3422DWG:n huomattava etu on sen vaikuttava takuu. Useimmilla näytöillä on vain yhden vuoden takuu, mutta tällä näytöllä on kolmen vuoden takuu. Lisäksi se on oikeutettu Dellin Premium Panel Exchange -ohjelmaan, jonka avulla käyttäjät voivat saada ilmaisen paneelin vaihdon takuuaikana, jos yksikin kirkas pikseli havaitaan.

Kaiken kaikkiaan Dell S3422DWG on erinomainen valinta pelaajille, jotka etsivät tehokasta erittäin laajaa pelinäyttöä. Hämmästyttävän visuaalisen laadun, nopean virkistystaajuutensa ja runsaan takuunsa ansiosta se tarjoaa uskomattoman vastineen hintaansa nähden.

Lähteet: Dell