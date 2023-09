Tecno Pova 5 Pro 5G: Sekalaukku suorituskykyä ja muotoilua

Tecno Pova 5 Pro 5G on yrityksen uusin tarjous, jonka tavoitteena on tarjota ainutlaatuinen muotoilu ja pelisuorituskyky. Hinta Rs. 14,999 5, tämä XNUMXG-laite erottuu omituisella takamallillaan, jossa on useita RGB-LED-nauhoja. Laite käyttää ARC-muotoilua, ja kaksoiskamerakokoonpano on sijoitettu erottuvaan aukkoon.

Edessä on 6.78 tuuman näyttö, jonka kuvasuhde on 20.5:9, ja Panda-lasi suojaa. Laitteessa on muihin sivuihin verrattuna paksumpi kehys ja yläreunassa rei'itetty etukamera.

Muotoilultaan Tecno Pova 5 Pro on valmistettu polykarbonaatista ja siinä on hieman tilaa vievä. Sitä on saatavana kahdessa värissä - Dark Illusion ja Silver Fantasy. Puhelimen rakenne on tukeva, eikä se tunnu liukkaalta kädessä.

Laitteessa on 6.78 tuuman IPS LCD Full HD+ -näyttö, jonka virkistystaajuus on jopa 120 Hz. Vaikka näyttö on riittävän kirkas ja sitä voidaan käyttää ulkona, taustavalossa ja virkistystaajuuksissa on pieniä epäjohdonmukaisuuksia. Kuitenkin yleinen värintoisto ja katselukulmat ovat kunnolliset.

Kameraosastolla Tecno Pova 5 Prossa on kaksoiskamerajärjestelmä, jossa on 50 megapikselin pääkamera ja 0.8 megapikselin muotokuvakamera. Pääkamera tuottaa kunnollisia muotokuvia, mutta sillä on taipumus yliterävöidä kuvia ja kamppailee dynaamisen alueen kanssa. Kamerasovellus ei ole nopein, mutta se tarjoaa erilaisia ​​vaihtoehtoja ja tiloja. Etukamera 16 megapikseliä toimii hyvin varsinkin ilman kauneustiloja ja sopii sosiaalisen median käyttöön.

Konepellin alla Pova 5 Prossa on MediaTekin Dimensity 6080 -piirisarja, 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Se toimii HiOS 13.1:llä, joka perustuu Android 13:een, ja tarjoaa mukautettavan ja ominaisuuksiltaan ladatun käyttökokemuksen. Puhelin käsittelee useita sovelluksia sujuvasti, mutta saattaa pudota kehyksiä ajoittain. Pelisuorituskyky on tyydyttävä, sillä pelejä, kuten BGMI:tä, voidaan pelata noin 40 kuvaa sekunnissa.

Laitteessa on 5,000 68 mAh akku ja 70 watin pikalaturi, joka tarjoaa vuorokauden akunkeston ja noin 5 minuutin nopean latausajan. Yhteysominaisuudet, kuten XNUMXG, Wi-Fi, Bluetooth ja GPS, toimivat hyvin. Puhelimessa on myös kaiuttimet, jotka soveltuvat videoiden katseluun ja pelien pelaamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Tecno Pova 5 Pro 5G tarjoaa sekalaisen suorituskyvyn ja muotoilun. Vaikka se on erinomainen pelisuorituskyvyn ja liitettävyyden suhteen, siinä on joitain suorituskykyongelmia ja kyseenalaisia ​​ohjelmistovaihtoehtoja. Siitä huolimatta, jos etsit edullista 5G-laitetta, jossa on ainutlaatuinen muotoilu, Tecno Pova 5 Pro on harkitsemisen arvoinen.

Lähteet:

– Ei mitään (alkuperäinen sisältö)