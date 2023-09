Liity Astma Societyn "Take a Breath Challenge" -ohjelmaan tukeaksesi transformatiivista työtä Irlannissa

By

Asthma Society of Ireland viettää XNUMX-vuotisjuhlavuottaan järjestämällä "Take a Breath Challenge" -tapahtuman, jonka tarkoituksena on kerätä varoja heidän arvokkaaseen työhönsä. Eilís Ní Chaithnía, Astma Societyn edustaja, liittyi Alan Morrisseyn kanssa perjantain Morning Focusissa keskustelemaan tapahtumasta ja rohkaisemaan kaikkia osallistumaan.

Syyskuun lopulla järjestettävä haaste kutsuu yksilöitä ja ryhmiä lähtemään vaellukselle. Osallistujat kokoontuvat saattamaan vaelluksen loppuun ja samalla keräämään tärkeitä varoja Astma-seuralle. Tapahtuma lupaa olla ikimuistoinen ja täyttävä kokemus mukana olleille.

Haastattelun aikana Ní Chaithnía antoi yleiskatsauksen Astma Societyn työstä ja sen tarjoamista palveluista astmasta kärsiville henkilöille. Hän korosti heidän asiansa tukemisen tärkeyttä erityisesti järjestön virstanpylvään valossa. Osallistumalla "Take a Breath Challenge" -tapahtumaan ihmiset voivat saada aikaan konkreettisen muutoksen astmaa sairastavien elämään Irlannissa.

"Take a Breath Challenge" on suunniteltu tapahtuvaksi 29. syyskuuta - 1. lokakuuta. Jos olet kiinnostunut liittymään tähän tapahtumaan tai oppimaan lisää Astmayhdistyksestä, voit vierailla heidän Facebook-sivullaan osoitteessa www.facebook.com/asthmasociety.

Osallistumalla "Take a Breath Challenge" -tapahtumaan voit osallistua Astma Societyn muuttavaan työhön Irlannissa ja auttaa vaikuttamaan myönteisesti astmaa sairastavien ihmisten elämään. Liity haasteeseen, lähde vaellukselle ja tue tätä arvokasta asiaa.

Lähteet:

– Irlannin astmayhdistys