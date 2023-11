T-Force esittelee edullisia ja nopeita Gen4 NVMe SSD -levyjä G70- ja G50-valikoimalla

T-Force, muisti- ja tallennustilatoimittaja Team Group Inc.:n pelibrändi, on tehtävänä mullistaa pelikokemus. Tänään T-Force ilmoittaa ylpeänä julkaisevansa uusimman peli-SSD-sarjansa – G70, G70 PRO, G50 ja G50 PRO. Nämä SSD-levyt käyttävät huippuluokan PCIe Gen4x4 -liitäntää ja niissä on InnoGritin tunnettu ohjain, joka tarjoaa poikkeuksellista vakautta.

Yksi T-Force G70- ja G70 PRO SSD -levyjen erottuva ominaisuus on niiden huomattava lukunopeus, joka on jopa 7000 MB/s. Toisaalta G50- ja G50 PRO SSD -levyt tarjoavat loistavan nopeat nopeudet jopa 5000 MB/s. Kaikki neljä SSD-levyä on suunniteltu muotokertoimella M.2 2280, ja niiden mukana on T-Forcen patentoitu ultraohut grafeenijäähdytyselementti. Lisäksi G70 PRO -versio on varustettu alumiiniseoksesta valmistettu jäähdytyselementti, joka tarjoaa käyttäjille entistä enemmän jäähdytysvaihtoehtoja.

Yksi T-Forcen uuden SSD-kokoonpanon tärkeimmistä eduista on niiden yhteensopivuus PS5 SSD -laajennuspaikan kanssa, mikä varmistaa, että sekä PC- että konsolipelaajat voivat hyötyä näiden PCIe 4.0 SSD -levyjen korkean suorituskyvyn ominaisuuksista.

SLC-välimuistitekniikan ansiosta G70- ja G50-SSD-levyt voidaan räätälöidä erilaisiin pelivaatimuksiin. Samaan aikaan G70 PRO- ja G50 PRO SSD -levyt tukevat sekä DRAM- että SLC-välimuistia, mikä antaa pelaajille monipuolisia vaihtoehtoja pelikokemuksen parantamiseen.

T-Force asettaa käyttäjien mielenrauhan etusijalle varustamalla G70-, G70 PRO-, G50- ja G50 PRO PCIe 4.0 SSD -levyt TEAMGROUPin patentoidulla SMART-valvontaohjelmistolla. Tämän ohjelmiston avulla pelaajat voivat tarkkailla SSD-levyjensä kuntoa ja suorittaa asetukset ja testaukset kätevästi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

T-Force G70, G70 PRO, G50 ja G50 PRO PCIe 4.0 SSD-levyt ovat ostettavissa Amazonin Pohjois-Amerikan kaupasta joulukuun loppuun mennessä. Valmistaudu ylittämään pelien suorituskyvyn uudelle tasolle T-Forcen uusimman SSD-valikoiman avulla.

FAQ

K: Mikä tekee T-Force G70- ja G70 PRO SSD -levyistä erottuvan?

V: T-Force G70 ja G70 PRO SSD-levyt tarjoavat jopa 7000 Mt/s lukunopeudet, mikä tekee niistä ihanteellisia pelaajille, jotka vaativat suorituskykyä tallennustilaa.

K: Mitä jäähdytysvaihtoehtoja on saatavilla T-Force SSD -levyille?

V: Kaikissa G70- ja G50-malliston SSD-levyissä on erittäin ohuet grafeenijäähdytyslevyt. G70 PRO -versiossa on myös alumiiniseoksesta valmistettu jäähdytyselementti lisäjäähdytystä varten.

K: Voinko käyttää näitä SSD-levyjä PlayStation 5:n kanssa?

V: Kyllä, T-Force SSD -levyt ovat yhteensopivia PS5 SSD -laajennuspaikan kanssa, joten konsolipelaajat voivat hyötyä nopeista ominaisuuksistaan.

K: Kuinka voin seurata T-Force SSD:n kuntoa?

V: T-Force tarjoaa patentoidun SMART-valvontaohjelmistonsa, jonka avulla käyttäjät voivat seurata SSD-levyjensä kuntoa ja suorittaa tarvittavat asennus- ja testaustoimenpiteet helposti.