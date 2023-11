Uusi tutkimus osoittaa pikkuaivojen ytimien yllättävän roolin assosiatiivisessa oppimisessa

By

Alankomaiden neurotieteiden instituutin, Erasmus MC:n ja Champalimaud Center for the Unknown -tutkijat ovat tehneet jännittävän löydön assosiatiivisesta oppimisesta ja ytimien roolista pikkuaivoissa. Perinteisesti uskottiin, että pikkuaivokuori oli vastuussa assosiatiivisen oppimisen säätelystä. Tämä uusi tutkimus paljastaa kuitenkin, että ytimillä on yllättävä rooli tässä oppimisprosessissa.

Assosiatiivisella oppimisella tarkoitetaan prosessia, jossa positiiviset tai negatiiviset kokemukset johtavat oppimiseen ja käyttäytymisen muutoksiin. Jos esimerkiksi poltamme sormia kuumalla liedellä, opimme olemaan varovaisempia jatkossa. Pikkuaivojen on tiedetty olevan tärkeä tässä oppimismuodossa, mutta tarkat mekanismit ovat jääneet epäselväksi.

Tutkiakseen asiaa tarkemmin kansainvälinen tutkijaryhmä teki kokeita hiirillä. Hiiriä koulutettiin kahdella eri ärsykkeellä: valon välähdyksellä, jota seurasi ilmahuimaus silmään. Ajan myötä hiiret oppivat yhdistämään nämä kaksi ärsykettä ja sulkivat ennaltaehkäisevästi silmänsä nähdessään valon välähdyksen.

Tutkijat keskittyivät pikkuaivojen kahteen suureen osaan: pikkuaivokuoreen ja pikkuaivojen ytimiin. Nämä osat ovat yhteydessä toisiinsa, ja ytimet toimivat pikkuaivojen lähtökeskuksena. Aikaisemmin uskottiin, että aivokuorella oli ensisijainen rooli silmäluomen sulkemisen refleksin ja ajoituksen oppimisessa. Tämä tutkimus osoitti kuitenkin, että ytimet voivat säädellä myös hyvin ajoitettua silmäluomien sulkemista.

Pikkuaivot saavat tietoa muilta aivojen alueilta sammaleisten ja kiipeilykuitujen kautta. Sammaleisten kuitujen uskotaan kuljettavan tietoa valoärsykkeestä, kun taas kiipeilykuidut välittävät ilmapunnukseen liittyvää tietoa. Tutkijat havaitsivat, että assosiatiivista oppimista osoittavissa hiirissä sammaloidut kuidut muodostivat vahvemmat yhteydet ytimiin.

Lisäksi tutkijat käyttivät optogenetiikkaa, menetelmää, joka käyttää valoa solujen ohjaamiseen, testatakseen pikkuaivojen ytimien oppimiskykyä. He havaitsivat, että aivoyhteyksien suora stimulointi valolla yhdistettynä ilmapuhallukseen johti hyvin ajoitettuun silmäluomien sulkeutumiseen hiirillä.

Tämä tutkimus tarjoaa uusia oivalluksia assosiatiivisen oppimisen monimutkaisiin mekanismeihin pikkuaivoissa. Paljastamalla ytimien yllättävän panoksen tutkijat ovat syventäneet ymmärrystämme tästä tärkeästä aivoalueesta ja sen roolista oppimisessa ja käyttäytymisessä.

