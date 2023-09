Majavat edistävät kasvihuonekaasujen tuotantoa arktisella alueella, tutkimustulokset

Alaska Fairbanksin yliopiston (UAF) tutkijoiden tekemä uusi tutkimus on tunnistanut majavien olevan kasvava rooli kasvihuonekaasujen tuotannossa arktisella alueella. Environmental Research Letters -lehdessä julkaistu tutkimus yhdistää majavien esiintymisen alueella metaanikaasupäästöjen lisääntymiseen.

Perinteisesti metsäalueilta löytyneet majavat ovat nyt asuttamassa tundra-alueita Länsi- ja Pohjois-Alaskassa. Tällä kolonisaatiolla on merkittäviä tieteellisiä vaikutuksia, ja yhteisöt pitävät sitä radikaalina kehityksenä näillä alueilla.

Professori Ken Tapen johtama UAF:n tutkimusryhmä vakuuttaa, että heidän tutkimuksensa on ensimmäinen, joka yhdistää lopullisesti uudet majavalammet metaanikaasupäästöjen lisääntymiseen. Tämä löytö on merkittävä johtuen metaanin voimakkaasta kasvihuoneilmiöstä, joka on noin 25 kertaa tehokkaampi kuin hiilidioksidi sitoessaan lämpöä maan ilmakehään. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston mukaan metaani on vastuussa noin 20 prosentista maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Tutkijat keskittyivät noin 166 neliökilometrin suuruiseen alueeseen Ala-Noatak-joen alaosassa Luoteis-Alaskassa. He käyttivät kuvia avaruudesta, erityisesti Kansallisen ilmailu- ja avaruushallinnon Arctic-Boreal Vulnerability Experiment -ohjelmasta, ymmärtääkseen paremmin majavien vaikutusta maisemaan. Kartoimalla yli 10,000 XNUMX majavalampia Alaskan arktisella alueella, tutkimusryhmä pystyi korreloimaan majavalammikoiden ja metaanin kuumien pisteiden esiintymisen.

Majavan padot, lajin tavaramerkki, aiheuttavat tulvia, jotka tulvivat kasvillisuuden ja muuttavat arktiset purot lammikoksi. Näistä majalavammista ja ympäröivästä tulvivasta kasvillisuudesta tulee happea vailla oleva ympäristö, jossa on runsaasti orgaanista sedimenttiä. Kun tämä materiaali hajoaa, se vapauttaa metaanikaasua.

Tutkijat käyttivät ilmassa olevaa hyperspektrikuvaustekniikkaa metaanin kartoittamiseen. Tämä edistynyt kuvantamisprosessi kaappaa dataa sadalta eri sähkömagneettisen spektrin kaistalta, mikä mahdollistaa metaanin ja muiden kaasujen tunnistamisen.

Tutkimuksen tekijöitä ovat Benjamin Jones, UAF Institute of Northern Engineeringin apulaisprofessori, sekä ryhmä National Park Servicestä ja NASA:n suihkukonelaboratoriosta.

Tämä tutkimus lisää ymmärrystämme lajien ja ilmastonmuutoksen välisestä monimutkaisesta suhteesta. Koska majavat jatkavat levinneisyysalueensa laajentamista arktiselle alueelle, lisätutkimusta tarvitaan arvioimaan niiden läsnäolon pitkän aikavälin vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin.

Lähteet:

– Alaska Fairbanksin yliopisto (UAF)

– Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto