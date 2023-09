Starfieldistä tulee Bethesdan suurin pelijulkaisu yli 6 miljoonalla pelaajalla

By

Starfield, Bethesdan odotettu avaruusroolipeli, on saavuttanut ennätyslaukaisun. Bethesdan Twitterissä julkaiseman ilmoituksen mukaan Starfieldistä on jo tullut "kaikkien aikojen suurin Bethesda-pelijulkaisu", joka houkutteli yli 6 miljoonaa pelaajaa 6. syyskuuta.

Peli julkaistiin alun perin Early Accessissa 31. elokuuta ja sitten maailmanlaajuisesti 6. syyskuuta. Vaikka Starfield on saatavilla ilmaiseksi Game Pass -pelinä, se menestyy poikkeuksellisen hyvin sekä digitaalisessa että fyysisessä myyntilistassa.

Steamin maailmanlaajuisella myyntilistalla Starfield on saavuttanut kakkosen sijan, toiseksi vain pitkään jatkuneen Counter-Strike: Global Offensiven jälkeen. Noin 200,000 4 samanaikaisen pelaajan Starfield ylittää muiden suosittujen Bethesdan roolipelien, kuten Skyrimin, Fallout XNUMX:n ja The Elder Scrolls Onlinen, samanaikaisten pelaajien määrän.

Sen lisäksi, että se on menestynyt digitaalisilla markkinoilla, Starfield on hallinnut myös fyysistä myyntilistaa Isossa-Britanniassa ohittaen Tylypahkan Legacyn ja Mario Kart 8 Deluxen. Pelin suorituskyky fyysisellä markkinoilla on verrattavissa Diablo IV:n suorituskykyyn, joka oli merkittävä digitaalinen hitti.

Starfieldin menestys johtuu sen saatavuudesta Game Passista ja omistautuneiden fanien tuesta. Monet Game Pass -tilaajat ovat päättäneet ostaa pelin digitaalisen version näyttääkseen tuen Xboxille ja Bethesda Studioille ja varmistaakseen, että peli saa jatkuvaa tukea ja sisältöpäivityksiä.

Vaikka Bethesda ei ole julkistanut Starfieldin virallisia myyntilukuja, pelin vaikuttava lanseeraus ja kasvava pelaajakunta ovat tehneet sen suureksi menestykseksi. Starfieldin mukaansatempaavan avaruustutkimuspelinsä ansiosta se kiehtoo pelaajia vuosiksi eteenpäin.

Lähteet:

- GamesIndustry.Biz

- Kotaku