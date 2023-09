Starfield saa suurta kiitosta God of Warin luojalta David Jaffelta

By

Starfield, Bethesdan odotettu peli, on saanut paljon kiitosta niin pelaajilta kuin alan sisäpiiriläisiltäkin. Yksi merkittävistä hahmoista, jotka ovat ilmaisseet ihailuaan peliä kohtaan, on David Jaffe, God of War -sarjan luoja.

Starfieldin suunnittelujohtaja ja kirjoittaja Emil Pagliarulo ilmaisi hämmästyksensä Jaffen positiivisista kommenteista. Pagliarulo kertoi Twitterissä ajatuksensa: "On tietysti uskomatonta, että fanit nauttivat työstänne. Muiden kehittäjien – varsinkin sellaisten, joita tunnet ja arvostat – pelin parissa pitäminen on aivan erilaista mahtavaa.”

Jaffe, joka tunnetaan työstään Santa Monica Studiosissa ja oli mukana luomassa kriitikoiden ylistämiä God of War- ja Twisted Metal -sarjoja, ei ole pidättäytynyt kehumasta Starfieldiä. Itse asiassa hän on mennyt niin pitkälle, että hän on kutsunut sitä kaikkien aikojen suosikki yksinpelikseen. Hänen sosiaalisen median ja YouTube-viestinsä ovat olleet suurelta osin omistettu pelille sen julkaisusta lähtien, mikä korostaa sen poikkeuksellista kirjoitusta.

Starfield on kerännyt merkittävää huomiota julkaisunsa jälkeen, ja pelaajamäärät ovat vakuuttavia. Peli saavutti miljoona samanaikaista pelaajaa julkaisupäivänä, ja syyskuun 1. päivänä sen pelaajakanta on 7 miljoonaa. Nämä luvut ovat todiste otsikkoa ympäröivästä jännityksestä ja odotuksesta.

Starfieldin positiivinen vastaanotto jatkuu, joten Bethesda ja kehitystiimi voivat olla ylpeitä saavutuksestaan. Pelin mukaansatempaava maailma, kiehtova tarinankerronta ja vankka pelattavuus ovat valloittaneet sekä pelaajien että alan ammattilaisten sydämet.

Määritelmät:

– Starfield: Bethesdan kehittämä erittäin odotettu peli.

– David Jaffe: God of War -sarjan luoja ja alan veteraani.

– Emil Pagliarulo: Starfieldin suunnittelujohtaja ja käsikirjoittaja.

– Bethesda: Tunnettu videopelien kehittäjä ja julkaisija.

Lähteet:

- Ei mitään.