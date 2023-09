Starfield Breaking the Bank Quest -opas: Hiljainen ryöstö ja juonittelu

By

Rönsyilevässä Starfieldin universumissa pelaajilla on mahdollisuus liittyä Crimson Fleet -ryhmään ja ryhtyä erilaisiin tehtäviin, jotka testaavat heidän salaperäisyyttään ja soluttautumistaitojaan. Yksi tällainen tehtävä on "Breaking the Bank", joka sisältää rohkean ryöstön ja juonittelun.

Tehtävä alkaa sen jälkeen, kun olet saavuttanut UC Commander Kibwen ja saanut tehtäväsi Crimson Fleetiltä. Jatkaakseen pelaajien on matkustattava Siren of the Stars -järjestelmään Aranae IV -järjestelmässä ja tavattava Rokov, Crimson Fleetin entinen jäsen.

Päästyään Starlinerin kyytiin pelaajat keskustelevat Rokovin kanssa, joka paljastaa, että suunnitelmaan kuuluu varastaminen aluksesta, mutta käänteellä. Vastineeksi avusta Rokov pyytää apua saadakseen hänet takaisin Crimson-laivastoon. Ensimmäinen askel on osallistua gaalatapahtumaan tähtilaivalla ja kerätä tietoja miehestä nimeltä Larry Dumbrosky.

Jotta aluksen uhkien havaitsemisjärjestelmä ei laukaisu, pelaajien on vältettävä tappamasta ketään tapahtuman aikana. Keskusteleminen eri suojelijoiden kanssa antaa ratkaisevaa tietoa Dumbroskyn toiminnasta ja hänen yhteydestään Klaudia Twist-nimiseen. Klaudia kohtaaminen paljastaa enemmän heidän suunnitelmastaan ​​ja johdattaa pelaajat Gabriel Veraan, joka on toinen tärkeä hahmo suunnitelmassa.

Päästäkseen käsiksi Purser's Safeen ja saadakseen Earth Saviour -palkinnon, pelaajien on hankittava henkilöllisyystodistus ja taivutettava Sheila, NPC, antamaan se. Kun palkinto on turvattu, pelaajat kertovat Rokoville edistymisestään, joka sitten ehdottaa, että tarvitaan lisää todisteita Dumbroskya vastaan. Tämä johtaa suunnitelmaan Gabriel Vera eristää ja saada hänet puhumaan.

Navigoituessaan Engineering Deckiin pelaajat suostuttelevat pääinsinööri Sandinin myöntämään pääsyn Life Support -alueelle. Estämällä elantonsa, he luovat koko laivan hätätilan ja jatkavat Gabriel Veran kuulustelemista saadakseen tärkeitä tietoja. Pelaajat voivat valita edustavansa joko Crimson Fleetiä tai UC SysDefiä vuoropuhelun aikana haluamansa ryhmän mukaan.

Viime kädessä tehtävä tarjoaa valintoja ja haasteita, jotka rohkaisevat pelaajia harjoittelemaan salaperäisiä taitojaan, keräämään todisteita ja tekemään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän uskollisuuteensa Crimson Fleetille ja UC SysDefille.

