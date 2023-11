Star Wars Jedi: Survivor: Must-Have -peli nyt myynnissä

Kun Black Friday -ostoskausi on täydessä vauhdissa, pelaajat odottavat herkkua. Star Wars Jedi: Survivor on nyt saatavilla merkittävästi alennettuun hintaan, vain 25 dollaria tietyissä vähittäiskaupoissa.

Pelin harrastajat voivat löytää tämän uskomattoman tarjouksen GameStopista, jossa peliä tarjotaan 30 dollarilla PS5:llä. Mutta tässä on saalis: jos päätät noutaa pelin myymälästä, saat 5 dollarin lisäalennuksen, mikä laskee kokonaishinnan vain 25 dollariin. Tämä on alin hinta, jonka olemme nähneet Star Wars Jedi: Survivorista tähän mennessä, joten se on vastustamaton tarjous, joka on 10 dollaria halvempi kuin mitä Best Buy ja Target ovat tällä hetkellä listannut.

Vaikka tämä sopimus koskee yksinomaan PlayStation 5 -versiota, Xbox Series X:n ja S:n omistajien ei tarvitse huolestua. Vaikka pelin hinta on 35 dollaria, on todennäköistä, että 5 dollarin myymälän noutoalennus koskee myös heitä.

Star Wars Jedi: Survivor ei ole vain Star Wars -faneille; se on peli, joka vetoaa kaikkiin pelaajiin. OpenCriticin korkealla arvosanalla 89, se on yleisesti ylistetty erinomaisesta pelikokemuksestaan ​​ja mukaansatempaavasta kokemuksestaan. Vaikka alkuperäisessä julkaisussa oli joitain virheitä, kehittäjät ovat työskennelleet väsymättä tarjotakseen päivityksiä ja korjauksia, mikä on johtanut puhtaaseen ja hienostuneeseen pelikokemukseen.

Tämä vuoden 2019 Star Wars Jedi: Fallen Orderin odotettu jatko-osa sijoittuu viisi vuotta ensimmäisen pelin tapahtumien jälkeen. Pelaajat omaksuvat Cal Kestisin roolin, jediritarin, jonka tehtävänä on kohdata Imperiumi. Tehostetulla taistelumekaniikalla ja jännittävillä hahmojen mukauttamisvaihtoehdoilla Star Wars Jedi: Survivor lupaa unohtumattoman matkan.

Älä missaa tätä Black Friday -tarjousta! Suuntaa lähimpään GameStopiin ja lähde eeppiseen seikkailuun Star Wars Jedi: Survivorin kanssa.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Voinko ostaa Star Wars Jedi: Survivorin verkosta?

Vaikka GameStop tarjoaa myymälän Star Wars Jedi: Survivor -tarjouksen, on suositeltavaa tarkistaa heidän verkkosivustoltaan verkko-ostovaihtoehdot.

Koskeeko alennus myös muita alustoja PS5:n lisäksi?

Vaikka PS5-versiolle on tällä hetkellä vahvistettu 5 dollarin alennus kaupasta, on todennäköistä, että myös Xbox Series X- ja S-sarjan omistajat voivat nauttia samasta alennuksesta.

Onko pelissä muita bonuksia?

Nykyinen tarjous ei mainitse lisäbonuksia, mutta kannattaa aina tarkistaa jälleenmyyjältä mahdolliset kampanjatarjoukset tai lisäosat.

Lähteet: GameStop.com