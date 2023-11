Uusi AI Startup Stability AI esittelee vakaan videon diffuusion, avoimen lähdekoodin videoiden generointimallin

Lupaava AI-startup Stability AI on julkistanut uraauurtavan tuotteen nimeltä Stable Video Diffusion. Tällä tekoälymallilla on kyky muuntaa olemassa olevia kuvia videoiksi animoimalla niitä, ja se on yksi harvoista avoimen lähdekoodin videoita luovista malleista. Stable Video Diffusion lanseerataan aikana, jolloin OpenAI:n kaaos hallitsee otsikoita, esitellen Stability AI:n kestävyyttä ja keskittymistä heidän tuotesuunnitelmaansa.

Stable Video Diffusion on tällä hetkellä "tutkimuksen esikatselu"-vaiheessa, jossa kiinnostuneiden käyttäjien on hyväksyttävä erityiset käyttöehdot. Nämä termit määrittelevät Stable Video Diffusionin aiotut sovellukset, kuten koulutus- ja luovat työkalut sekä suunnittelun ja muut taiteelliset prosessit. On kuitenkin tärkeää huomata, että todelliset tai todelliset esitykset ihmisistä tai tapahtumista eivät kuulu aiottuihin käyttötarkoituksiin.

Vaikka tällä Stability AI:n innovaatiolla on valtava potentiaali, sen mahdollinen väärinkäyttö herättää huolta. Kun otetaan huomioon samankaltaisten tekoälytutkimusten esikatselujen historia, mukaan lukien Stability AI:n aiemmat julkaisut, on mahdollista, että mallia voitaisiin hyödyntää pimeässä verkossa. Tämän torjumiseksi on ratkaisevan tärkeää, että Stable Video Diffusionissa on sisäänrakennettu sisältösuodatin väärinkäytön estämiseksi. Stability AI:n mallin aiempaa julkaisua Stable Diffusion käytettiin väärin luomaan ei-konsensoitua syvää väärennettyä aikuisille suunnattua sisältöä, mikä korosti sisällön sääntelyn merkitystä.

Stable Video Diffusion koostuu kahdesta mallista, nimittäin SVD ja SVD-XT. SVD voi muuntaa still-kuvat 576×1024 videoiksi, joissa on 14 ruutua, kun taas SVD-XT kasvattaa ruudut 24:ään. Molemmilla malleilla on kyky luoda videoita 30-XNUMX ruudun sekunnissa.

Stable Video Diffusionin mukana toimitetun selvityksen mukaan SVD ja SVD-XT koulutettiin tietojoukkoon, joka sisälsi miljoonia videoita. Koulutusprosessi sisälsi mallien hienosäädön pienemmässä sadoista tuhansista miljooniin leikkeisiin. Näiden koulutusvideoiden alkuperä on epäselvä, samoin kuin tekijänoikeuksilla suojatun sisällön sisällyttäminen. Stability AI ja Stable Video Diffusionin käyttäjät voivat kohdata oikeudellisia ja eettisiä haasteita, jos tekijänoikeudella suojattua materiaalia käytetään ilman lupaa.

Huolimatta rajoituksistaan, joita ovat kyvyttömyys luoda videoita ilman liikettä tai hidasta kameran panorointia, hahmontaa tekstiä luettavalla tavalla tai tuottaa jatkuvasti tarkkoja kuvauksia kasvoista ja ihmisistä, Stability AI on optimistinen mallien laajennettavuuden suhteen. He ovat todenneet, että mallit voidaan mukauttaa käyttötapauksiin, kuten 360 asteen näkymien luomiseen kohteista.

Stability AI:llä on kunnianhimoisia suunnitelmia Stable Video Diffusionin tulevaisuudelle. He työskentelevät kehittääkseen useita malleja, jotka perustuvat SVD:n ja SVD-XT:n ominaisuuksiin ja laajentavat niitä. Lisäksi he kehittävät web-pohjaista "tekstistä videoksi" -työkalua, jonka avulla käyttäjät voivat pyytää malleja tekstillä. Perimmäisenä tavoitteena on kaupallistaminen ja mahdollisia sovelluksia mainonnassa, koulutuksessa, viihteessä ja muualla.

Lähteet:

– Stability AI: [stability-ai.com](https://stability-ai.com)

– Forbes: [forbes.com](https://www.forbes.com)