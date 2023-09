Vakoilukuvat paljastavat Xiaomin sähköauton tavaratilan suunnittelun, joka etenee kohti vuoden 2024 massatuotantoa

By

Äskettäin ilmestyi vuotanut vakoojavalokuva, joka tarjoaa vilkaisun Xiaomin odotettuun sähköautoon. Kuvassa näkyy auton tavaratilan ainutlaatuinen muotoilu, joka muistuttaa hämmästyttävän paljon Xiaomin Buds 4 Pro -kuulokkeiden koteloa tai suurennettua USB-C-latausporttia.

Kuvissa näkyy tilava tavaratila, jossa on suuri aukko ja tasainen lattia sekä useita kiinnityspisteitä lastin kiinnittämiseksi. Lasista valmistettu tavaratilan luukku lisää hienostuneisuutta ajoneuvon yleisilmeeseen. Lisäksi vakoilukuvat tarjoavat välähdyksiä muista suunnittelun yksityiskohdista, mukaan lukien tyylikäs ja aerodynaaminen etuosa, jossa on suuri säleikkö ja takavalot, sekä tyylikäs takaosa, jossa on kalteva kattolinja ja täysleveä takavalo.

Vaikka Xiaomi ei ole julkaissut virallisia tietoja sähköautostaan, raportit ja vuodot viittaavat siihen, että se on huippuluokan malli, joka on tarkoitettu kilpailemaan Teslan ja muiden tunnettujen autonvalmistajien kaltaisten kanssa. Ajoneuvon odotetaan olevan varustettu tehokkaalla 101 kWh:n akulla, joka tarjoaa yli 800 km:n toimintasäteen. Lisäksi se todennäköisesti sisältää edistyneitä kuljettajaa avustavia ominaisuuksia.

Xiaomi Groupin toimitusjohtaja Lu Weibing on aiemmin raportoinut, että heidän autoprojektinsa edistyminen on ylittänyt alkuperäiset ennusteet. Tämän seurauksena Xiaomi aloittaa sähköautonsa massatuotannon vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vakoilukuvien vuoto tarjoaa kurkistuksen Xiaomin tulevaan sähköautoon, esitellen sen erottuvaa tavaratilan muotoilua ja vihjaa sen huippuluokan ominaisuuksista. Vuodelle 2024 suunnitellun massatuotannon myötä Xiaomi pyrkii saavuttamaan jälkensä sähköajoneuvoteollisuudessa kilpailemalla vakiintuneiden toimijoiden kanssa ja tarjoamalla kuluttajille hienostuneen ja teknisesti edistyneen vaihtoehdon.

