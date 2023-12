Uusi traileri julkaistiin elokuvasta Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon

Spike Chunsoft, Inc. on julkistanut paljon odotetun trailerin tulevalle Roguelike RPG -pelilleen, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Islandille. Tämä valloittava traileri tarjoaa kurkistuksen pelin jännittäviin ominaisuuksiin, mukaan lukien Monster Dojo, jonka avulla pelaajat voivat simuloida vankityrmäkohtaamisia ja terävöittää taitojaan. Toinen kohokohta on Parallel Playn käyttöönotto, joka tarjoaa pelaajille erilaisia ​​pelivaihtoehtoja.

Pohjois-Amerikan ja Euroopan pelaajat voivat merkitä kalenteriinsa 27. helmikuuta 2024, sillä Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island on määrä julkaista Nintendo Switch™ -alustalle. Kiehtovan tarinan ja mukaansatempaavan pelin ansiosta pelin odotetaan houkuttelevan roolipelien harrastajia ja alkuperäisen Shiren the Wanderer -sarjan faneja.

Trailerin lisäksi Spike Chunsoft paljasti myös kuvakaappauksia, jotka tarjoavat kurkistuksen visuaalisuuteen ja pelimekaniikkaan. Upea grafiikka ja huomio yksityiskohtiin vangitsevat pelaajat ja upottavat heidät pelin salaperäiseen maailmaan.

Niille, jotka haluavat fyysisen kopion pelistä, ennakkotilaukset ovat nyt auki. Ennakkotilauksella pelaajat saavat erikoisbonuksen – 2.75" x 3" tarran, jossa on pelin päähenkilö Shiren ja joka on koristeltu perinteisellä japanilaisella taiteella.

Reef Entertainment vastaa Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Islandin fyysisen version julkaisemisesta Euroopan alueilla. Näiden alueiden fanit voivat pitää silmällä lisäpäivityksiä ennakkotilausten saatavuudesta.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Islandin pitkä odotus on melkein ohi. Muista katsoa traileri, kuvakaappaukset ja hyödyntää ennakkotilausbonukset uppoutuaksesi täysin tähän jännittävään roolipeliseikkailuun.