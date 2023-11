Uusi SpaceX Starship Vehicle on valmiina laukaisuun, koska SpaceX pyrkii lisäämään koelentojen poljinnopeutta

By

Avaruusharrastajilla voi olla jotain odotettavaa tältä lomakaudelta, kun SpaceX valmistautuu kolmannen Starship-ajoneuvansa laukaisuun. Elon Musk, SpaceX:n perustaja ja toimitusjohtaja, ilmoitti X:ssä (aiemmin Twitterissä), että ajoneuvon pitäisi olla valmis lentämään seuraavien 3–4 viikon kuluessa, mahdollisesti ennen joulua. Laukaisu riippuu kuitenkin edelleen laukaisuluvan saamisesta Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuviranomaiselta (FAA), joka tutkii parhaillaan Starshipin toisen testilennon tuloksia.

Toisella koelennolla tavoitteena oli lähettää Starshipin ylempi vaihe maapallon ympäri ennen roiskumista Tyynellämerellä. Valitettavasti tehtävä päättyi ennenaikaisesti aluksen "nopean suunnittelemattoman purkamisen" vuoksi. Lisäksi Starshipin Super Heavy ensimmäinen vaihe, jonka piti palata Meksikonlahdella tapahtuvaan roiskeeseen, hajosi myös taivaalla. Näistä vastoinkäymisistä huolimatta lennolla saavutettiin joitakin merkittäviä virstanpylväitä, mukaan lukien onnistunut vaiheerotus, jota ei saavutettu edellisellä koelennolla. Tämä edistys osoittaa, että SpaceX oppii jokaisesta laukaisusta ja parantaa yleistä suorituskykyä.

SpaceX on tehnyt tiivistä yhteistyötä FAA:n kanssa täyttääkseen tarvittavat määräykset ja turvallisuusvaatimukset. SpaceX:n edellisen Starship-laukaisun osalta kesti useita kuukausia ennen kuin FAA myönsi laukaisuluvan, koska he suorittivat räjähdyksen tutkinnan ja suorittivat turvallisuus- ja ympäristöarvioinnit. Vaikka viimeisimmän testilennon tutkinta on juuri alkanut, prosessin odotetaan olevan virtaviivaisempi, kun otetaan huomioon ensimmäisen ja toisen lennon väliset edistysaskeleet.

SpaceX lisää tuotantoaan vastatakseen kunnianhimoisen testausohjelmansa kasvaviin vaatimuksiin. Musk mainitsi, että kolme Starship-ajoneuvoa ovat tällä hetkellä viimeisessä tuotantovaiheessa SpaceX:n Starbase-laitoksessa. Tämä viittaa siihen, että SpaceX on siirtymässä kohti koelentojen lisääntymistä tavoitteenaan lyhentää tähtilaivojen tulevien laukaisujen välistä kuilua.

Vaikka kolmannen Starship-ajoneuvon laukaisupäivä on edelleen epävarma odotettaessa FAA:n hyväksyntää, avaruusharrastajat odottavat innolla seuraavaa päivitystä SpaceX:ltä. Jokaisella laukaisulla SpaceX ylittää avaruustutkimuksen rajoja ja luo alustan uudelle avaruusmatkailun aikakaudelle.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on SpaceX:n kolmannen Starship-ajoneuvon nykyinen tila? SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Musk ilmoitti, että kolmannen Starship-ajoneuvon pitäisi olla valmis lentämään seuraavien 3–4 viikon kuluessa.

Mikä on suurin haaste ennen julkaisua? SpaceX:n on vielä hankittava Starship-ajoneuvon laukaisulupa US Federal Aviation Administrationilta (FAA).

Mitä tapahtui Starshipin toisella koelennolla? Lento päättyi ennenaikaisesti aluksen odottamattomaan purkamiseen ja Super Heavyn ensimmäinen vaihe hajosi taivaalla.

Mitä virstanpylväitä saavutettiin toisella koelennolla? Lennon ennenaikaisesta päättymisestä huolimatta toisella koelennolla saavutettiin onnistuneesti vaiheerotus, jota ei saavutettu edellisellä koelennolla.

Aikooko SpaceX lisätä koelentojen poljinnopeustaan? Kyllä, SpaceX valmistautuu koelentojen lisääntymiseen, sillä kolme Starship-ajoneuvoa on tällä hetkellä lopullisessa tuotannossa.