Tähtialusten laukaisujen ympäristövaikutusten ymmärtäminen

By

SpaceX:n Starshipin äskettäinen laukaisu on herättänyt kiinnostusta tällaisten laukaisujen mahdollisista ympäristövaikutuksista. Vaikka ajatus miljardin ihmisen hyppäämisestä samanaikaisesti ei välttämättä ole merkittäviä pitkäaikaisia ​​vaikutuksia Maahan, Starshipin kaltaisen massiivisen esineen iskulla voi olla katastrofaalisia seurauksia.

121 metrin korkeudella ja 100,000 100 ihmisen painolla täyteen ladatulla tähtialuksella on valtava kineettinen energia. Jos merkittävä osa raketista epäonnistuisi ja putoaisi takaisin maahan, seurauksena oleva törmäys vapauttaisi energiaa, joka vastaa XNUMX kilotonnia TNT:tä, mikä ylittää toisen maailmansodan atomipommitusten tuhovoiman.

Tällainen isku jäljittelee massiivisen meteoriiskun aiheuttamaa tuhoa. Tämän mahdollisen uhan tunnustamiseksi NASA on saanut tehtäväkseen tunnistaa Starshipiä pidempiä esineitä, jotka voivat aiheuttaa samanlaisen riskin maapallolle.

Äskettäinen Starshipin toinen laukaisu osoitti, että SpaceX oli ratkaissut joitakin avainkysymyksiä, jotka olivat ilmaantuneet ensimmäisen laukaisun aikana. Kaikki 33 moottoria laukaisivat onnistuneesti, ja raketti pääsi läpi ratkaisevan vaiheen eron. Tehostin kuitenkin lopulta räjähti, kun taas ylemmän vaiheen avaruusalus saavutti 150 kilometrin korkeuden ennen kuin menetti yhteyden.

Vaikka toivommekin menestystä tuleville Starship-laukaisuille, on tärkeää ottaa huomioon näiden kunnianhimoisten ponnistelujen ympäristövaikutukset. Pyrkiessämme tulemaan moniplaneetaiseksi sivilisaatioksi meidän on asetettava etusijalle kotiplaneettamme turvallisuus, joka tulee jatkossakin olemaan suurimman osan ihmiskunnasta ensisijainen elinympäristö.

FAQ:

K: Mikä on Starship?

V: Starship on massiivinen raketti, jonka SpaceX on suunnitellut erilaisiin avaruustutkimustehtäviin, kuten laskeutumiseen Kuuhun ja uudisasukkaiden kuljettamiseen Marsiin.

K: Mitä tapahtuisi, jos tähtialus epäonnistuisi ja putoaisi takaisin maahan?

V: Täysin ladatun tähtialuksen isku voi laukaista suuren ympäristökatastrofin, joka aiheuttaa jättimäisen meteoriiskun kaltaista tuhoa.

K: Onko NASA tunnistanut muita maapallon lähellä olevia kohteita, jotka voivat muodostaa uhan?

V: Kyllä, NASA on saanut tehtäväkseen paikantaa Starshipiä pidempiä esineitä, jotka voivat mahdollisesti törmätä Maahan ja aiheuttaa merkittäviä vahinkoja.

K: Miten Starshipin äskettäinen toinen laukaisu sujui?

V: Vaikka laukaisu osoitti parannuksia alkuperäiseen laukaisuun verrattuna, tehostin räjähti, mutta ylemmän vaiheen avaruusalus saavutti 150 kilometrin korkeuden ennen kuin yhteys katkesi.