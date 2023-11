Onko jatko-osa elokuvalle Nier: Automata on the Horizon?

Kriitikoiden ylistämän toimintaroolipelin Nier: Automatan fanit ovat odottaneet innolla uutisia jatko-osasta. Vaikka peliyhteisö odotti välitöntä julkaisua, näyttää siltä, ​​​​että heidän on odotettava hieman kauemmin. Square Enix -tuottaja Yosuke Saiton mukaan kehitystiimillä on suunnitelmia uudesta osasta Nier-sarjassa, mutta se ei tule olemaan lähiaikoina. Äskettäisessä haastattelussa Korean pelitapahtumassa G-STAR 2023 Saito vahvisti, että jatko-osa on näköpiirissä, mutta korosti, että heidän painopisteensä on tällä hetkellä eri projektissa.

Alkuperäinen Nier: Automata, joka julkaistiin vuonna 2017, sai laajaa kiitosta upeasta visuaalisuudestaan ​​ja ainutlaatuisesta taistelumekaniikasta. Se myi vaikuttavat 7.5 miljoonaa kappaletta, ja siitä tuli nopeasti Square Enixin läpimurtohitti. Sittemmin peli on laajentanut universumiaan crossover-tapahtumilla, promootioilla ja jopa anime-sovituksella. Menestyksestä huolimatta fanit eivät kuitenkaan ole vielä saaneet vahvistusta uudesta pääsarjan jatko-osasta.

Haastattelussa Saito myönsi haasteen jäljitellä Nier: Automatan monumentaalista menestystä. Vaikka hän ilmaisi optimisminsa sarjan tulevaisuudesta, hän myönsi myös alkuperäisen saavutusten ylittämisen vaikeuden. Tätä mielipidettä yhtyi Nierin päällikkö Yoko Taro, joka totesi, että saman myyntimenestyksen saavuttaminen olisi "täysin mahdotonta".

Vaikka tulevasta Nier-pelistä on vähän tietoja, fanit voivat lohduttaa sitä, että rakastettu sarja kehittyy edelleen. Sillä välin Saito ja Taro työskentelevät väsymättä erillisen projektin parissa, jonka he toivovat paljastavansa vuonna 2024. Vaikka yksityiskohdat ovat piilossa, heidän tulevaan ilmoitukseen liittyvä odotus on käsinkosketeltavaa.

Lopuksi totean, että vaikka suoraa jatkoa Nier: Automatalle ei ehkä ole tulossa lähitulevaisuudessa, fanit voivat olla varmoja siitä, että Nier-sarja kestää. Kehitystiimin intohimo ja luovuus yhdistettynä omistautuneeseen fanikuntaan varmistavat, että seuraava erä on odottamisen arvoinen.

FAQ

1. Tuleeko Nier: Automatalle jatko-osa?

Kyllä, Square Enix on vahvistanut, että jatko-osa on työn alla. Julkaisupäivää ei kuitenkaan ole vielä ilmoitettu.

2. Milloin voimme odottaa lisää tietoa uudesta Nier-pelistä?

Square Enix on ilmoittanut, että he toivovat voivansa jakaa lisätietoja tulevasta Nier-pelistä joskus vuonna 2024. Pidä silmällä virallisia ilmoituksia ja päivityksiä.

3. Vastaako uusi peli Nier: Automatan menestystä?

Kehittäjät ovat tunnustaneet haasteen ylittää alkuperäisen pelin valtava menestys. Vaikka he ovat optimistisia sarjan tulevaisuuden suhteen, saman myyntitason saavuttaminen voi olla vaikeaa. Siitä huolimatta fanit voivat odottaa arvokasta lisäystä Nier-universumiin.