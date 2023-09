PlayStation 5 -konsolipaketit saavat 50 dollarin hinnanalennuksen Yhdysvalloissa

Sony on ilmoittanut alentavansa PlayStation 50 -konsolipakettien hintoja 5 dollarilla Yhdysvalloissa. Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 -paketti on alennettu 539.99 dollarista 489.99 dollariin, ja tämä tarjous on saatavilla verkossa PlayStation Directissä 30. syyskuuta asti. Lisäksi jälleenmyyjät, kuten Best Buy ja Walmart, tarjoavat myös saman paketin hintaan 489 dollaria. Final Fantasy 16 -paketti ja Horizon Forbidden West -paketti ovat myös saaneet 50 dollarin alennuksen Walmartista ja Best Buysta.

Kiinnostuneille GameStop tarjoaa tällä hetkellä 50 dollarin alennuksen tietyistä PS5:istä, kun teet ostoksia myymälässä 9.29.23 asti. On syytä huomata, että PS5-alennukset Yhdysvalloissa ovat olleet vähemmän aggressiivisia verrattuna Eurooppaan, jossa Sony on äskettäin järjestänyt kaksi hintatarjousta yhtä monessa kuukaudessa. Näihin kampanjoihin sisältyi 75 punnan / 100 euron alennus tavallisen PS5-mallin hinnasta.

Viime viikolla Sony korotti PlayStation Plus -tilausten hintoja jopa 35 %. Tämä hinnankorotus vaikutti palvelun Essential-, Extra- ja Premium-tasojen 12 kuukauden tilaussuunnitelmiin, ja hinnat nousivat 20–40 dollaria / 10–20 € / 12–32 € valitusta jäsensopimuksesta riippuen.

On syytä mainita, että luotettava vuotaja on paljastanut joitakin pelejä, jotka lisätään PlayStation Plus -peliluetteloon tässä kuussa.

Lähteet:

– PlayStation 5: PlayStation 5 -konsolipaketteja on alennettu 50 dollarilla Yhdysvalloissa.

– Sony Interactive Entertainment: PlayStation-brändistä vastaava yritys.

– Call of Duty: Modern Warfare: Suosittu videopeli Call of Duty -sarjassa.

– Final Fantasy XVI: Final Fantasy -pelisarjan tuleva osa.

– Horizon Forbidden West: Guerrilla Gamesin kehittämä tuleva toimintaroolipeli.

– PlayStation: Sonyn kehittämä pelialusta.

– PlayStation Plus: Tilauspalvelu, joka tarjoaa pääsyn online-moninpeliin ja ilmaisiin peleihin.