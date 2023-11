Uusi artikkeli: Mahdolliset ongelmat Pixel 8 Pro -näytössä

By

Useat Pixel 8 Pron omistajat ovat viime aikoina havainneet pyöreitä kuoppia laitteensa näytöltä. Nämä 6.7 tuuman OLED-paneelin eri kohdissa sijaitsevat kolhut näyttävät olevan seurausta laitteen alapuolelta tulevasta paineesta. Vaikka Gorilla Glass Victus 2 -suojuslasi pysyy ennallaan, on huolestuttavaa, että nämä syvennykset voivat pahentua ajan myötä ja mahdollisesti vahingoittaa näyttöä.

Pixel 8 Pron repeytymät viittaavat siihen, että tietyt komponentit saattavat painaa näyttöä alhaalta, kun taas itse valmistusprosessi voi myös vaikuttaa näiden sisennysten luomiseen. On kuitenkin tärkeää huomata, että tällä hetkellä nämä kolhut eivät ole vaikuttaneet laitteen kosketustoimintoihin tai kuvanlaatuun. Ne eivät yleensä ole näkyvissä, ellei niitä katsota tietystä kulmasta ja optimaalisissa valaistusolosuhteissa.

Useiden omistajien yhteisöketjussa jakamat kuvat paljastavat, että kohoumat näkyvät jatkuvasti näytön yläreunassa. Etukameran vasemmalla puolella on kaksi kumpua, oikealla toinen ja vasemmalla ja oikealla reunalla, lähellä kehää, on ylimääräisiä kohoumia.

Vaikka näistä näytön poikkeavuuksista on raportoitu lukuisia, on epävarmaa, onko tämä ongelma laajalle levinnyt vai yksittäinen. Jotkut käyttäjät ovat jo pyytäneet Googlelta laitteiden vaihtoa, vaikka on syytä huomata, että sama ongelma koskee myös vaihtolaitteita. Toiset kannattavat pidennettyä takuuta, jos ongelma jatkuu tai pahenee ajan myötä.

On tärkeää seurata tätä tilannetta ja pysyä ajan tasalla kaikista Googlen virallisista ilmoituksista, jotka koskevat Pixel 8 Pron näyttöongelmaa.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

K: Mitä pyöreitä kuoppia Pixel 8 Pron näytössä on?

V: Nämä kohoumat ovat 6.7 tuuman OLED-paneeliin ilmestyneitä syvennyksiä. Ne ovat seurausta laitteen alta tulevasta paineesta.

K: Vaikuttavatko epätasaisuudet laitteen toimintaan tai kuvanlaatuun?

V: Tällä hetkellä se ei vaikuta kosketustoimintoihin tai kuvan laatuun. Kolhut eivät ole helposti havaittavissa, ellei niitä katsota tietystä kulmasta ja optimaalisissa valaistusolosuhteissa.

K: Ovatko kohoumat laajalle levinnyt ongelma?

V: Vaikka näistä näytön poikkeavuuksista on raportoitu lukuisia, on epäselvää, onko tämä ongelma laajalle levinnyt vai yksittäinen.

K: Voiko Google korvata laitteet, joita tämä koskee?

V: Jotkut käyttäjät ovat pyytäneet Googlelta laitteiden vaihtoa, mutta on tärkeää huomata, että sama ongelma saattaa koskea myös vaihtolaitteita.

K: Onko tälle ongelmalle saatavana laajennettu takuu?

V: Jotkut käyttäjät vaativat pidennettyä takuuta, jos tämä ongelma jatkuu tai pahenee ajan myötä. Googlelta odotetaan virallisia ilmoituksia tästä asiasta.