SignalRGB, Intel ja Skytech Gaming tekevät yhteistyötä lahjoittaakseen ainutlaatuisen 3D-tulostetun Starfield-pelitietokoneen

SignalRGB, yhteistyössä Intelin ja Skytech Gamingin kanssa, on julkistanut ainutlaatuisen 3D-tulostetun Starfield Gaming PC:n. Tämä poikkeuksellinen pelitietokone on suunniteltu muistuttamaan yhden Starfieldin avaruusaluksen ohjauspaneelin ulkonäöstä ja toimivuudesta tarjoten mukaansatempaavan pelikokemuksen.

PC esittelee integroidun RGB-tuen Starfieldin kanssa SignalRGB-sovelluksen kautta, mikä parantaa pelaajien visuaalista vetovoimaa ja mukautusvaihtoehtoja. Järjestelmä on varustettu huippuluokan komponenteilla, mukaan lukien korkean suorituskyvyn Core i7-13700K CPU ja tehokas Radeon RX 7900 XTX GPU AMD:ltä.

Starfield Gaming PC:ssä on räätälöity 3D-tulostettu runko, ja sen etupuolella on silmiinpistävä Starfield-teemainen ohjauspaneeli, joka on vahvistettu metallipylväillä. Ohjauspaneelissa on suuri näyttö PC:n antureiden, kuten lämpötilojen ja kellonopeuksien, seurantaa varten. Lisäksi sivulla on viisi painiketta, jotka vaihtavat väriä RGB-valaistuksen avulla edustamaan ja reagoimaan pelin laivan tehonjakeluohjaimiin.

Ohjauspaneelin alaosassa on kaksi muokattua Stream Deckiä erityisillä nupeilla ja kuvakkeilla, jotka edustavat vastaavia aluksen toimintoja. Se sisältää myös USB Type-A- ja Type-C -portit sekä painikkeet tietokoneen uudelleenkäynnistystä ja käynnistämistä varten. Ohjauspaneelin takana järjestelmäkomponentit on sijoitettu kompaktiin Mini-ITX-koteloon.

Järjestelmän täydelliset tekniset tiedot sisältävät Core i7 13700K Raptor Lake -suorittimen, Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 GPU:n, 32 Gt DDR5-muistin, 1 Tt:n SSD:n, 850 W SFX-virtalähteen, 280 mm:n AIO-nestejäähdyttimen ja B750 ITX -emolevyn. Tällä tehokkaalla asennuksella 3D-tulostettu Starfield-laite pystyy suorittamaan Starfieldiä suurilla kuvanopeuksilla.

Arvonta on tällä hetkellä käynnissä ja jatkuu seuraavat 43 päivää. Kiinnostuneilla osallistujilla on mahdollisuus osallistua ja voittaa tämä ainutlaatuinen Starfield Gaming PC.

Lähteet:

- SignaaliRGB

– Intel

– Skytech Gaming