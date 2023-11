By

Pitäisikö 77-vuotiaan ottaa vyöruusurokote?

Viime vuosina vyöruusurokote on saanut merkittävää huomiota ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä tätä tuskallista ja mahdollisesti heikentävää tilaa vastaan. Vyöruusu, joka tunnetaan myös nimellä herpes zoster, johtuu vesirokkoa aiheuttavan varicella-zoster-viruksen uudelleenaktivoitumisesta. Se vaikuttaa ensisijaisesti iäkkäisiin aikuisiin ja henkilöihin, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt. Kun otetaan huomioon vyöruusujen yleisyys ikääntyneiden keskuudessa, herää kysymys: pitäisikö 77-vuotiaan ottaa vyöruusurokote?

Mikä on vyöruusurokote?

Vyöruusurokote, joka tunnetaan myös nimellä Zostavax tai Shingrix, on rokote, joka on erityisesti suunniteltu estämään vyöruusu. Se tehostaa immuunijärjestelmän vastetta varicella zoster -virukselle, mikä vähentää vyöruusun tai sen komplikaatioiden kehittymisen riskiä.

Miksi 77-vuotiaan pitäisi harkita vyöruusurokotteen hankkimista?

Iän myötä heidän immuunijärjestelmänsä heikkenee, mikä tekee heistä alttiimpia infektioille ja sairauksille. Vyöruusu voi olla erityisen vakava iäkkäillä aikuisilla, mikä johtaa pitkäaikaiseen kipuun, hermovaurioihin ja joissakin tapauksissa jopa näön menetykseen. Rokottamalla 77-vuotias voi merkittävästi vähentää riskiään sairastua vyöruusuun ja siihen liittyviin komplikaatioihin.

Onko riskejä tai sivuvaikutuksia?

Kuten kaikilla rokotteilla, vyöruusurokotteella voi olla joitain sivuvaikutuksia. Yleisimpiä ovat punoitus, arkuus tai turvotus pistoskohdassa sekä päänsärky tai väsymys. Nämä sivuvaikutukset ovat yleensä lieviä ja tilapäisiä. On kuitenkin tärkeää neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mahdollisten riskien tai vasta-aiheiden arvioimiseksi yksilön erityiseen terveydentilaan perustuen.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että vyöruusurokotteen saaminen on erittäin suositeltavaa 77-vuotiaalle henkilölle. Rokote voi merkittävästi vähentää riskiä sairastua vyöruusuun ja sen komplikaatioihin, jotka voivat olla erityisen vakavia vanhemmilla aikuisilla. Vaikka joitakin lieviä sivuvaikutuksia saattaa esiintyä, rokotuksen hyödyt ovat mahdollisia riskejä suuremmat. On aina suositeltavaa neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sopivimman toimintatavan määrittämiseksi yksilön erityisolosuhteiden perusteella. Vyöruusuilta suojaaminen on ennakoiva askel hyvän terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi myöhempinä vuosina.