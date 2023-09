Esittelyssä Trace + Erase: Serious Skincaren neulaton ryppyjen täyteaine

By

Tunnettu plastiikkakirurgi Dr. Mark Pinsky ja Serious Skincaren perustaja Jennifer Flavin-Stallone ovat yhdistäneet voimansa luodakseen Trace + Erase -tuotteen, innovatiivisen vaihtoehdon ruiskeena käytettäville täyteaineille. Tämä neulaton tuote on suunniteltu vähentämään ryppyjä ja täyttämään ihoa nuorekkaamman esteettisyyden saavuttamiseksi.

Tohtori Pinskyn asiantuntemuksen ja kokemuksen ansiosta ruiskeena käytettävien ihotäyteaineiden alalla hän motivoi löytämään tavan hyödyntää näissä hoidoissa olevaa ihoa täyteläistä materiaalia ja muuttaa se paikalliseksi, ei-invasiiviseksi ratkaisuksi. Tuloksena on Trace + Erase, tuote, joka on kerännyt merkittäviä tuloksia ja positiivista palautetta.

Flavin-Stallonen mukaan Trace + Erase on täyttänyt tehokkaasti hänen nenästä suuhun ulottuvia poimuja, varisjalkoja ja muita muodostumaan alkaneita ryppyjä. Se on kotona käytettävä, paikallisesti käytettävä hoito, joka ei vaadi neuloja eikä seisokkeja. Asiakkaat, jotka ovat kokeilleet Trace + Erasea, ovat tyytyväisiä tuloksiin, sillä se on pehmentänyt syviä ryppyjä, lisännyt ihon täyteläisyyttä ja parantanut heidän yleistä ihonsa.

Trace + Erase hyödyntää DermaTriPlex-teknologiaa, patentoitua toimitushoitoa, joka tasoittaa, täyttää ja elvyttää ihoa. Se myös lisää kosteutta säteilevälle iholle. Dr. Pinsky korostaa, että Trace + Erasen toimitusalusta on ainutlaatuinen ja erikoistunut, mikä tekee siitä patentoidun tuotteen.

Jos harkitset ryppyjä täyttävää hoitoa, Trace + Erase tarjoaa kätevän ja tehokkaan vaihtoehdon leikkaukselle. Dr. Pinsky korostaa, että tämän innovatiivisen tuotteen avulla hän voi toimittaa upeita tuloksia ja luottamusta suoraan kuluttajan kotiin.

Koe Trace + Erase -tuotteen edut ostamalla neulaton ryppyjen täyteaine Serious Skincarelta ja nauti nuorekkaammasta ulkonäöstä ilman invasiivisia hoitoja.

