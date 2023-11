Uusia tarjouksia Apple MacBook- ja MacBook Pro -malleista Amazon Canadassa

By

Jos etsit uutta Apple MacBookia tai MacBook Prota, olet onnekas. Amazon Canada on äskettäin julkistanut uuden kierroksen tarjouksia, jotka tarjoavat huomattavia alennuksia valituista malleista. Oletpa sitten opiskelija, ammattilainen tai tekniikan ystävä, tämä on harkitsemisen arvoinen mahdollisuus.

Yksi erottuvista tarjouksista on Apple 2022 MacBook Pro, jossa on odotettu M2-siru ja 13 tuuman Retina-näyttö. Tämä tehokas ja tyylikäs kannettava tietokone on tällä hetkellä saatavilla vain 1,399 18 dollarilla, mikä säästää huomattavasti XNUMX % alkuperäisestä hinnasta.

Toinen merkittävä tarjous on Apple 2021 MacBook Pro, jossa on 16 tuuman näyttö ja vaikuttava Apple M1 Max -siru. Hinta 3,299 25 dollaria, voit säästää merkittävästi 10 % tästä huippuluokan laitteesta, jossa on XNUMX-ytiminen prosessori.

Niille, jotka etsivät edullisempia vaihtoehtoja, Apple 2020 MacBook Pro- ja MacBook Air -mallit ovat saatavilla myös alennettuun hintaan. Vuoden 2020 MacBook Pro, jossa on Apple M1 -siru, voi olla sinun vain 1,442 26 dollarilla tarjoten 2020 % alennuksen. Kevyen ja kannettavan 1 MacBook Airin, jossa on Apple M13 -siru ja upea 1,484 tuuman Retina-näyttö, hinta on tällä hetkellä 10 XNUMX dollaria, mikä säästää XNUMX % normaalihinnasta.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä Amazon Kanadan upeista tarjouksista Apple MacBook- ja MacBook Pro -malleille. Vieraile Amazon Kanadan verkkosivustolla selataksesi koko valikoimaa ja hyödyntääksesi nämä rajoitetun ajan tarjoukset.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Voinko luottaa Amazon Canadan hintoihin ja tarjouksiin?

Kyllä, Amazon Canada on hyvämaineinen online-markkinapaikka, joka tunnetaan kilpailukykyisistä hinnoistaan ​​ja luotettavista tarjouksistaan. On kuitenkin aina hyvä idea vertailla hintoja useilla alustoilla varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen tarjouksen.

2. Ovatko nämä tarjoukset saatavilla vain rajoitetun ajan?

Kyllä, nämä tarjoukset ovat yleensä määräaikaisia, joten on suositeltavaa hyödyntää ne mahdollisimman pian. Muista, että saatavuus voi vaihdella, joten tarkista tuoreimmat tiedot tuoteluettelosta.

3. Ovatko näistä Apple MacBook- ja MacBook Pro -malleista uusimmat versiot saatavilla?

Tarjouksissa luetellut mallit voivat sisältää sekä uusimmat julkaisut että aiemmat sukupolvet. On tärkeää lukea tuotekuvaukset huolellisesti, jotta voit selvittää sinua kiinnostavan laitteen tarkat tekniset tiedot.

