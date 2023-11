Samsung Odyssey Ark: Ylellinen pelikokemus

By

Samsung on äskettäin julkistanut toisen sukupolven Odyssey Ark -näyttönsä, joka tarjoaa pelaajille mukaansatempaavan ja visuaalisesti upean kokemuksen 55 tuuman 4K-näytöllä ja 165 Hz:n virkistystaajuudella. Vaikka näytön hintalappu on 3000 dollaria, peliharrastajat saattavat pitää sen investoinnin arvoisena sen poikkeuksellisten ominaisuuksien vuoksi.

Uuden Odyssey Arkin ulkomuoto on samanlainen kuin edeltäjänsä, mutta parannukset ovat sen ominaisuuksien sisällä. Näytön 55 tuuman koko, 4K-resoluutio ja 1000R kaarevuus säilyvät edelleen. Lisäksi se käyttää mini-LED-valoja nestekiteiden taustavalaistukseen, mikä johtaa eloisiin ja täyteläisiin väreihin.

Yksi huomionarvoinen ominaisuus on Ark Dial -kaukosäädin, jonka avulla käyttäjät voivat kätevästi säätää erilaisia ​​asetuksia ilman vaivaa. Näyttö on edelleen HDR10+-luokiteltu ja mattapintainen häikäisyn minimoimiseksi. Multi View -ominaisuus on edelleen keskeinen myyntivaltti, jonka avulla käyttäjät voivat näyttää samanaikaisesti neljää erillistä lähdettä, jotka jäljittelevät neljää 27.5 tuuman 1080p-näyttöä.

Jos massiivinen 55 tuuman 4K-näyttö vaikuttaa ylivoimaiselta, yksinkertainen painikkeen painallus vähentää aktiivisia pikseleitä ja pienentää näytön tehokkaasti 27 tuuman näytöksi muuttamatta fyysistä kokoa.

Vaikka päivitykset saattavat tuntua vähäisiltä, ​​toisen sukupolven Odyssey Ark esittelee parannettuja yhteysvaihtoehtoja. Alkuperäisessä mallissa oli neljä HDMI 2.1 -liitäntää, kun taas päivitetyssä versiossa on kaksi HDMI 2.2 -liitäntää, yksi HDMI 2.0 -portti ja yksi DisplayPort 1.4 -portti. Tämän parannetun joustavuuden ansiosta käyttäjät voivat liittää näyttöön laajemman valikoiman laitteita. Lisäksi uudessa mallissa on sisäänrakennettu KVM-kytkin, jonka avulla käyttäjät voivat ohjata useita laitteita yhdellä näppäimistö- ja hiirisarjalla.

Lopuksi Samsungin Odyssey Ark -näyttö tarjoaa pelaajille poikkeuksellisen ja mukaansatempaavan pelikokemuksen. Toisen sukupolven mallissa on hienovaraisia ​​parannuksia ja lisätty liitäntävaihtoehtoja, samalla kun se säilyttää edeltäjänsä merkittävät ominaisuudet. Vaikka hinta saattaa lannistaa joitain potentiaalisia ostajia, ylellistä pelikokemusta etsivien mielestä se saattaa olla sijoittamisen arvoinen.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on Samsung Odyssey Ark -näytön virkistystaajuus?

Samsung Odyssey Ark -näytön maksimivirkistystaajuus on 165 Hz, mikä varmistaa sujuvan ja sujuvan pelin.

2. Tukeeko näyttö HDR:ää?

Kyllä, näyttö on HDR10+-luokiteltu, mikä tarjoaa käyttäjille eloisia ja todenmukaisia ​​värejä parantaen visuaalista kokemusta.

3. Voidaanko näyttöä säätää pienemmäksi?

Kyllä, näytössä on kätevä vaihtoehto aktiivisten pikselien vähentämiseen, mikä pienentää näytön tehokkaasti 27 tuuman kokoon.

4. Kuinka monta liitäntäporttia Odyssey Ark -näytössä on?

Näytön päivitetty versio sisältää kaksi HDMI 2.2 -liitäntää, yhden HDMI 2.0 -portin ja yhden DisplayPort 1.4 -portin, mikä tarjoaa käyttäjille enemmän joustavuutta eri laitteiden liittämisessä.

5. Mikä on Ark Dial -kaukosäätimen tarkoitus?

Ark Dial -kaukosäätimen avulla käyttäjät voivat helposti säätää asetuksia ilman, että sinun tarvitsee selata valikkoja, mikä varmistaa vaivattoman pelikokemuksen.