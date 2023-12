Samsung esittelee tekoälyllä toimivat Galaxy Book4 -kannettavat

By

Samsung on äskettäin julkistanut uusimman kannettavien tietokoneidensa, Galaxy Book4 -sarjan, joka korostaa tekoälyteknologian (AI) integrointia. Uusi sarja tarjoaa parannetut näytöt, nopeamman latauksen ja tehokkaat prosessointiominaisuudet.

Yksi Galaxy Book4 -sarjan erottuvista ominaisuuksista on uuden Intel Core Ultra 9 -prosessorin integrointi, joka yhdistää nopean CPU:n, GPU:n ja NPU:n yhdeksi paketiksi. Lisäksi kannettavissa tietokoneissa on Nvidia RTX 4070 (8GB), joka pystyy käsittelemään erilaisia ​​tekoälytehtäviä, mukaan lukien kuvien luonti ja DLSS pelaamiseen. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat valita sen sijaan Core Ultra 7:n ja RTX 4050:n (6 Gt).

Tekoälyominaisuuksiensa lisäksi Galaxy Book4 -sarjassa on parannettu jäähdytys 11 % leveämmällä höyrykammiolla ja kahdella tuulettimella epätasaisilla siipien etäisyyksillä. Kannettavissa tietokoneissa on valikoima RAM-vaihtoehtoja 16 Gt - 64 Gt ja erilaisia ​​SSD-tallennuskapasiteettia 512 Gt, 1 Tt tai 2 Tt, joissa kaikissa on käytettävissä laajennuspaikka.

Kaikissa sarjan malleissa on kosketuskykyiset Dynamic AMOLED 2X -näytöt, jotka sisältävät uuden Vision Boosterin ja heijastuksenestotekniikan, mikä parantaa luettavuutta kirkkaassa ulkoilmaympäristössä. Lippulaivamalli, Galaxy Book4 Ultra, tarjoaa 16 tuuman näytön, jonka resoluutio on 2,880 1,800 x 48 120 pikseliä ja vaihtelevan virkistystaajuuden 120-3 Hz, joka kattaa XNUMX % DCI-PXNUMX-väriavaruudesta.

Samsung on myös korostanut Galaxy Book4 -sarjan tehokkuuden parantamista ja nopeampaa latausta. 140 W:n sovittimella kannettavat tietokoneet voivat ladata 76 Wh akkunsa 55 %:iin vain 30 minuutissa, 40 % nopeammin kuin aiemmat mallit.

Muita merkittäviä ominaisuuksia ovat AKG:n nelikaiuttimet Dolby Atmos -tuella, melunvaimennus kaksoismikrofonijärjestelmässä, tuki uudelle Bluetooth LE Audio -standardille ja liitäntävaihtoehdot, kuten HDMI 2.1, Thunderbolt 4 ja USB Type-A -portit.

Galaxy Book4 -sarja tarjoaa erilaisia ​​malleja erilaisiin tarpeisiin. Galaxy Book4 Pro on saatavana 14- ja 16-tuumaisina versioina, kun taas Galaxy Book4 Pro 360 on saatavana vain 16-tuumaisena, ja siinä on pyörivä sarana, jonka avulla se toimii Windows-tabletina.

Kestävyyden kannalta uusissa kannettavissa tietokoneissa on laajempi valikoima kierrätysmateriaaleja, kuten alumiinia, lasia ja muovia.

Samsung Galaxy Book4 -sarjan on määrä julkaista Etelä-Koreassa tammikuussa 2024, ja suunnitelmat julkaistaan ​​maailmanlaajuisesti pian sen jälkeen. Hintatietoja ei ole vielä julkistettu.