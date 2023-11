Newegg Black Friday -tarjous: Päivitä pelitietokoneesi tehokkaalla RTX 4070 Ti -grafiikkakortilla

By

Haluatko viedä pelikokemuksesi uudelle tasolle? Neweggillä on jännittävä Black Friday -sopimus MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC -näytönohjaimesta, joka tarjoaa sen kaikkien aikojen alhaisimpaan hintaan, vain 719 dollaria.

RTX 4070 Ti on näytönohjaimen peto, joka on varustettu 240 Tensor-ytimellä ja 60 säteenseurantaytimellä, jotka tarjoavat vertaansa vailla olevaa suorituskykyä pelikoneellesi. 4 nanometrin TSMC-prosessin ja vaikuttavan 35.8 miljardin transistorin ansiosta tämä kortti on vakava.

Yksi RTX 4070 Ti:n kohokohdista on sen vertaansa vailla olevat säteenseurantaominaisuudet. Vertailuarvot ovat osoittaneet, että se ylittää AMD:n ja Intelin kilpailijansa säteenseurantasuorituskyvyn suhteen. NVIDIAn DLSS 3 -ohjelmisto, mukaan lukien uusin 3.5-päivitys Ray Reconstructionilla, parantaa säteenseurannan laatua valituissa peleissä ja tarjoaa entistä mukaansatempaavamman pelikokemuksen.

Mitä tulee pelin suorituskykyyn, RTX 4070 Ti ei petä. Kattavassa vertailutestauksessamme se osoitti vaikuttavia tuloksia ultra-asetuksista 4K-resoluutiolla. Halusitpa sitten tutkia laajoja avoimia maailmoja, käydä intensiivisiä moninpelitaisteluja tai nauttia visuaalisesti upeista peleistä, tämä näytönohjain auttaa sinua tekemään sen helposti.

Neweggin Black Friday -sopimuksen myötä nyt on täydellinen aika päivittää pelitietokoneesi tai rakentaa uusi. Älä missaa tätä mahdollisuutta napata RTX 4070 Ti lyömättömään hintaan ja nostaa pelikokemuksesi uusiin korkeuksiin.

FAQ:

K: Mitkä ovat MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC -näytönohjaimen tärkeimmät ominaisuudet?

V: RTX 4070 Ti sisältää 240 tensoriydintä, 60 säteenseurantaydintä, 4 nanometrin TSMC-prosessia ja 35.8 miljardia transistoria.

K: Miksi säteenseuranta on tärkeää pelaajille?

V: Ray Tracing -tekniikka lisää peleihin realistista valaistusta ja heijastuksia, mikä parantaa visuaalista laatua ja uppoamista.

K: Miten RTX 4070 Ti on verrattuna AMD:n ja Intelin kilpailijoihin?

V: RTX 4070 Ti tarjoaa erinomaisen säteenseurantasuorituskyvyn verrattuna AMD:n ja Intelin näytönohjainkortteihin.

K: Pystyykö RTX 4070 Ti käsittelemään pelaamista 4K-resoluutiolla?

V: Kyllä, RTX 4070 Ti toimii kiitettävästi 4K-resoluutiolla, jolloin pelaajat voivat nauttia suosikkipeleistään upeilla visuaaleilla.

K: Mistä löydän tämän Black Friday -tarjouksen?

V: Löydät sopimuksen Neweggin verkkosivustolta.