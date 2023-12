RTE julkistaa jännittävän uudenvuodenaaton show'n, jota isännöi Patrick Kielty

By

RTE on paljastanut jännittäviä uutisia heidän tulevasta uudenvuodenaaton erikoisohjelmastaan, jonka isännöi lahjakas Patrick Kielty. Perinteitä rikkova ikoninen chat-show esitetään sunnuntaina ensimmäistä kertaa. Se tuo jännittävän lopun vuodelle 2023 ja toivottaa vuoden 2024 tyylikkäästi vastaan.

Erikoistuotanto lupaa olla ylimääräinen viihde, jossa on joukko erikoisvieraita, jotka osallistuvat juhlatunnelmaan. Viehätystään ja nokkeluudestaan ​​tunnettu Kielty osallistuu kiehtoviin keskusteluihin tähtien pyöröoven kanssa. Esitys takaa yllätykset, tutut kasvot ja sydämelliset jäähyväiset kuluneelle vuodelle.

Tämä uudenvuodenaaton kokoonpano tarjoaa kilpailua suositulle Graham Norton -showlle, joka tunnetaan tähtien täyteisestä uudenvuoden erikoistarjouksestaan. Vaikka Graham Norton -ohjelmassa on tänä vuonna vieraita, kuten Emma Stone ja Mark Ruffalo, Kielty ja hänen tiiminsä ovat päättäneet tarjota katsojille yhtä unohtumattoman kokemuksen.

Late Late Show esitetään RTE Onessa klo 10.15–11.45, mikä takaa kaksi ja puoli tuntia jatkuvaa viihdettä. Kellon lähestyessä puoltayötä Kielty luovuttaa ohjat sulavasti lahjakkaalle Anna Gearylle, joka johtaa lähtölaskentaa uuteen vuoteen.

Valmistaudu jättämään jäähyväiset vuodelle 2023 ja tervetuloa vuosi 2024 tällä ehdottomalla uudenvuodenaaton erikoistarjouksella. Viritä RTE One -kanavalle ja liity Patrick Kieltyn kanssa tähän vuoden lopun juhlaan, joka on täynnä naurua, yllätyksiä ja pohdintoja kuluneesta vuodesta. Se on täydellinen tapa soittaa uutta vuotta, rakastettujen tähtien seuran ja Donnybrook-setin lämmön ympäröimänä.